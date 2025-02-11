TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI SON DAKİKA! Bankaların uygun faizli taşıt kredisi oranları belli oldu: 400 bin liranın geri ödemesi ne kadar?

Merkez Bankası'nın son toplantısı sonrası Para Politikaları Kurulu, faiz indirim kararı aldı. Kredi çekerek taşıt almak isteyenler taşıt kredisi faiz oranları için araştırma yapmaya başladı. İşte taşıt kredileri için örnek hesaplama... TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI GERİLEDİ Merkez Bankası 2024 yılı Aralık ayında yaptığı toplantıda politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47,50'ye çekti. Ocak 2025'te ise banka faizlerin yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirilmesine karar verdi. Merkez Bankası'nın faiz indirme hamlesinin ardından araç satın almak isteyenler kredi faizleri için araştırma yapmaya başladı. Merkez Bankası verilerine göre bankalarca açılan kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları taşıt kredilerinde 31 Ocak itibari ile yüzde 39,80 olarak görülüyor. Krediler ağustos ayında çıktığı yüzde 55,06 seviyelerinin oldukça altında yer alıyor. BANKALARIN TAŞIT KREDİSİ ORANLARI NE KADAR OLDU? İşte 400 bin TL 36 ay vadeli taşıt kredileri için bankaların faiz oranları... AKBANK FAİZ ORANI: %3,45 GARANTİ BANKASI FAİZ ORANI:%3,39 KUVEYT TÜRK FAİZ ORANLARI: %3,15 TÜRKİYE FİNANS FAİZ ORANLARI: %3,48 VAKIF KATILIM FAİZ ORANLARI: %3,48 TÜRKİYE İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:%3,55 ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI: %4,79 HALKBANK FAİZ ORANLARI: %5,09