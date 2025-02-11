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Haberler Galeri TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI SON DAKİKA! Bankaların uygun faizli taşıt kredisi oranları belli oldu: 400 bin liranın geri ödemesi ne kadar?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 12:10 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 12:20

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI SON DAKİKA! Bankaların uygun faizli taşıt kredisi oranları belli oldu: 400 bin liranın geri ödemesi ne kadar?

Taşıt kredisi faiz oranları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikasında attığı adımlarla değişti. Araç almak isteyenler taşıt kredileri için bankaların faiz oranlarını yakından takip ediyor. 400 bin liranın geri ödemesi ne kadar oldu? İşte uygun faizli taşıt kredisi...

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI SON DAKİKA! Bankaların uygun faizli taşıt kredisi oranları belli oldu: 400 bin liranın geri ödemesi ne kadar?

Merkez Bankası'nın son toplantısı sonrası Para Politikaları Kurulu, faiz indirim kararı aldı. Kredi çekerek taşıt almak isteyenler taşıt kredisi faiz oranları için araştırma yapmaya başladı. İşte taşıt kredileri için örnek hesaplama...

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI SON DAKİKA! Bankaların uygun faizli taşıt kredisi oranları belli oldu: 400 bin liranın geri ödemesi ne kadar?

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI GERİLEDİ

Merkez Bankası 2024 yılı Aralık ayında yaptığı toplantıda politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47,50'ye çekti. Ocak 2025'te ise banka faizlerin yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirilmesine karar verdi. Merkez Bankası'nın faiz indirme hamlesinin ardından araç satın almak isteyenler kredi faizleri için araştırma yapmaya başladı.

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TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI SON DAKİKA! Bankaların uygun faizli taşıt kredisi oranları belli oldu: 400 bin liranın geri ödemesi ne kadar?

Merkez Bankası verilerine göre bankalarca açılan kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları taşıt kredilerinde 31 Ocak itibari ile yüzde 39,80 olarak görülüyor. Krediler ağustos ayında çıktığı yüzde 55,06 seviyelerinin oldukça altında yer alıyor.

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI SON DAKİKA! Bankaların uygun faizli taşıt kredisi oranları belli oldu: 400 bin liranın geri ödemesi ne kadar?

BANKALARIN TAŞIT KREDİSİ ORANLARI NE KADAR OLDU?

İşte 400 bin TL 36 ay vadeli taşıt kredileri için bankaların faiz oranları...

AKBANK

FAİZ ORANI: %3,45
AYLIK TAKSİT: 22.597,03 TL
TOPLAM ÖDEME: 815.793 TL

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI SON DAKİKA! Bankaların uygun faizli taşıt kredisi oranları belli oldu: 400 bin liranın geri ödemesi ne kadar?

GARANTİ BANKASI

FAİZ ORANI:%3,39
AYLIK TAKSİT:22.362,22 TL
TOPLAM ÖDEME:807.039 TL

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