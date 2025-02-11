TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI SON DAKİKA! Bankaların uygun faizli taşıt kredisi oranları belli oldu: 400 bin liranın geri ödemesi ne kadar?

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI GERİLEDİ

Merkez Bankası 2024 yılı Aralık ayında yaptığı toplantıda politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47,50'ye çekti. Ocak 2025'te ise banka faizlerin yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirilmesine karar verdi. Merkez Bankası'nın faiz indirme hamlesinin ardından araç satın almak isteyenler kredi faizleri için araştırma yapmaya başladı.