Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Temmuz emekli ve memur zammı belli oldu! İşte Temmuz zammı ile yeni emekli ve memur maaşları
Giriş Tarihi: 05.07.2021 12:19 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 12:31

Temmuz emekli ve memur zammı belli oldu! İşte Temmuz zammı ile yeni emekli ve memur maaşları

Türkiye'de milyonların beklediği emekli ve memur zammı belli oldu. Emekli ve memur Temmuz ayında gerçekleşecek zam oranı için merakla bekleyişe geçmişti. 2021 yılının ikinci maaş zammı Temmuz ayında gerçekleşecekken, emekliden memura, yaşlıdan engelliye, evde yakınına bakana kadar milyonlarca kişinin geliri artacak. Peki kim kaç lira alacak? Emekli ve memurun zam oranları yüzde kaç oldu? Hesap nasıl yapılıyor? SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde kaç zam alacak? Engellilerin maaşı değişecek mi? Kıdem tazminatı tavanı kaç lira oldu? Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, emekli ve memurlar için gerçekleşecek zam oranı ile ilgili tüm detayları yazdı. İşte beklentilerle birlikte milyonların alacağı yeni maaşlar ve zam oranları…

FARUK ERDEM
Temmuz emekli ve memur zammı belli oldu! İşte Temmuz zammı ile yeni emekli ve memur maaşları

Türkiye'de memur ve emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında değişiyor. Emekli, memur, işçi, engelli bakım maaşından tazminata kadar tüm ödemeler Temmuz ayı ile birlikte yükselecek.

Temmuz emekli ve memur zammı belli oldu! İşte Temmuz zammı ile yeni emekli ve memur maaşları

ENFLASYON RAKAMI AÇIKLANDI: YENİ MAAŞLAR BELLİ OLDU

Enflasyon oranı her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bildiriliyor. TÜİK tarafından yapılan açıklamanın ardından kira zammı, emekli zammı gibi birçok oranı enflasyon verisi belirliyor. Merakla beklenen Haziran ayı enflasyon oranını Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı. Buna göre enflasyon oranı yıllık %17,53, aylık %1,94 olarak gerçekleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Temmuz emekli ve memur zammı belli oldu! İşte Temmuz zammı ile yeni emekli ve memur maaşları

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayının enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre 6 aylık endeks değişimi yüzde 8.45 oldu. Bu rakamla birlikte bu yılın ilk 6 ayının oranı da ortaya çıkmış oldu. Enflasyon rakamı hem emeklileri hem memurları hem de sosyal yardım alanları ilgilendiriyor.

Temmuz emekli ve memur zammı belli oldu! İşte Temmuz zammı ile yeni emekli ve memur maaşları

6 aylık enflasyon oranına göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 8.45 oldu. Memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışa eklenecek enflasyon farkı da bu oranla birlikte belirlendi. Buna göre memurların ve memur emeklilerinin zam oranları yüzde 3+ 5.45 olarak gerçekleşti.

Temmuz emekli ve memur zammı belli oldu! İşte Temmuz zammı ile yeni emekli ve memur maaşları

En düşük memur maaşı 4330 TL olurken en düşük memur emeklisi maaşı 3.276 TL'ye yükseldi En düşük esnaf Bağkur maaşı 2.350 TL oldu En düşük SSK 2000 öncesi emekli maaşı 2.625 liraya çıktı.

SON DAKİKA