Giriş Tarihi: 13.11.2025 11:39 Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 11:59

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi! Ev hayali kuranlar için başvurularda son süreç! İşte TOKİ 1+1, 2+1 konutlar için kura çekiliş tarihi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kademeli başvuruların bu hafta sonlanacağı "Yüzyılın Konut Projesi" için çekiliş tarihi giderek yaklaşıyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile hayallerine kavuşacak. İşte TOKİ 1+1, 2+1 konutlar için kura çekiliş tarihi...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, 24 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle duyurduğu Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, konut fiyatlarının dengelenmesi ve dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olabilmesi amacıyla 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek.

VATANDAŞLARIN İLGİSİ BÜYÜK

'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla hayata geçirilen, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi" başvuruları 10 Kasım Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Projeye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

İlk günden 936 bin 159 başvurunun yapıldığı projeye ilişkin paylaşım yapan Bakan Murat Kurum 'Her başvuru devletimize duyulan güvenin göstergesi' ifadelerini kullandı.

KADEMELİ BAŞVURU SÜRECİ BİTMEK ÜZERE

Yoğun ilgiden dolayı projeye başvurular TC Kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak alınmaya başlandı.

Kimlik numarasının son rakamı "0" olan vatandaşlar 10 Kasım'da, son rakamı "2" olanlar 11 Kasım'da, "4" olanlar 12 Kasım'da projeye başvurdu. Son numarası "6" olanlar 13 Kasım yani bugün, "8" olan vatandaşlar ise 14 Kasım'da projeye başvurabilecek. Kademeli başvuru uygulaması 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular açılacak.

AİLELER, GENÇLER VE EMEKLİLER İÇİN ÖZEL KONTENJAN

Projede engelliler için yüzde 5, şehit yakını ve gaziler için yüzde 5, üç ve daha fazla çocuklu aileler için yüzde 10, gençler için yüzde 20, emekliler için de yine yüzde 20 kontenjan ayrıldı. 18-30 yaş arası kişiler gençler kategorinde müracaat edebilecek.

KURA ÇEKİLİŞLERİ 29 ARALIK'TA BAŞLIYOR

19 Aralık'ta başvuruların sona ermesi ile noter huzurunda çekiliş süreci başlayacak. Hak sahibi belirlemeleri için kura çekimi, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

500 bin konut teslimatlarının, hak sahibi belirleme kuralarının tamamlanmasının ardından 2027 Mart itibarıyla başlayacak. Teslimatların inşaatların tamamlanmasına göre kademeli olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor. Yapım sürecinin 2026'da başlaması, projelerin büyüklüğüne göre değişmekle birlikte ortalama 1-5-2.5 yılda tamamlanması planlanıyor. İlk teslim tarihi ise Mart 2027.

EN ÇOK KONUT MEGAKENTE

En çok konut 100 bin adetle İstanbul'da inşa edilecek. Onu 30 bin 823 ile Ankara, 21 bin 20 adet ile İzmir, 17 bin 225 adet ile Bursa ve 15 binle Konya izliyor.

ÖDEME NASIL YAPILACAK?

Kurada hak sahibi olanlar TOKİ ile sözleşme yaptıktan sonra ödemeler başlayacak. Yüzde 10 peşinat alınacak ve 20 yıl vade yapılacak. Taksitler yılda 2 kere yapılan memur maaş zam oranına göre artacak. Ancak bu üst sınır. TOKİ bu oranı daha düşük tutabilecek.

İSTANBUL'DA:

55 metrekare 1+1 evin fiyatı
1 milyon 950 bin TL, taksit 7 bin 313 TL
65 metrekare 2+1 evin fiyatı
2 milyon 450 bin TL, taksit 9 bin 188 TL
80 metrekare 2+1 evin fiyatı
2 milyon 950 bin TL, taksit 11 bin 63 TL

ANADOLU İLLERİNDE:

55 metrekare 1+1 evin fiyatı
1 milyon 800 bin TL, taksit 6 bin 750 TL
65 metrekare 2+1 evin fiyatı
2 milyon 200 bin TL, taksit 8 bin 250 TL
80 metrekare 2+1 evin fiyatı
2 milyon 650 bin TL, taksit 9 bin 938 TL

DAR GELİRLİLERİN KONUT SAHİBİ OLMASI HEDEFLENİYOR

TOKİ Konut Kampanyası'yla 81 ilde dar gelirli vatandaşlar uygun fiyat ve ödeme koşulu ile ev sahibi olacak. Konut arzının artması ile fiyat artışı dengelenecek.

İlk kez devlet kiralık konut üretecek. Evler piyasa rayicinin çok altında rakamla kiralanacak. Dar gelirliler, ev sahibinin zam baskısı olmadan bütçesine göre konut bulabilecek.

Zaman içinde kiralık sayısı artınca kira artış hızı yavaşlayacak. Uygun fiyatlı kiralık konut sayesinde riskli evlerde yaşayanlar daha kolay dönüşüm kararı verebilecek.