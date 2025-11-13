Giriş Tarihi: 13.11.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 11:59
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi! Ev hayali kuranlar için başvurularda son süreç! İşte TOKİ 1+1, 2+1 konutlar için kura çekiliş tarihi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kademeli başvuruların bu hafta sonlanacağı "Yüzyılın Konut Projesi" için çekiliş tarihi giderek yaklaşıyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile hayallerine kavuşacak. İşte TOKİ 1+1, 2+1 konutlar için kura çekiliş tarihi...