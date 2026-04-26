Haberler Galeri Taksitler 7 bin TL’den başlıyor! Vade süresi ne kadar kadar? İşte TOKİ örnek ödeme planı….
Giriş Tarihi: 26.04.2026 09:51 Güncelleme Tarihi: 26.04.2026 10:29

Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük sosyal konut projesinin İstanbul ayağında kura çekimleri başladı. 100 bin konut için hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimleri 3 gün sürecek. İstanbul'da 2+1 ve 1+1 konutlar dar gelirli vatandaşlara sunulacak. Peşinat oranı yüzde kaç olacak? Vade süresi ve taksit tutarı ne kadar? İşte İstanbul TOKİ evleri ve İstanbul TOKİ kura çekimi hakkında tüm merak edilenler…

"Ev Sahibi Türkiye" İstanbul Kura Çekim Töreni' Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlendi. 81 ilde başlayan konut seferberliğinde İstanbul kura çekimleri 3 gün sürecek. İstanbul kurası için bekleyen milyonlarca vatandaş, TOKİ evlerini merak ediyor. Peki ödeme koşulları nasıl olacak? İşte TOKİ İstanbul tüm detaylar…

İstanbul'u kapsayan 100 bin konutun kura çekimlerinde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan şu açıklamaları yaptı:

TOKİ eliyle bugüne kadar tam 1 milyon 762 bin sosyal konutu milletimizin hizmetine sunduk. Bu konutlarla 6 milyondan fazla vatandaşımızı camileriyle, parklarıyla, yürüyüş yolları ve diğer sosyal donatılarıyla modern yaşam alanlarına kavuşturduk.

Bugüne kadar İstanbul'da 986 bin, Türkiye genelinde ise 2 milyon 262 bin bağımsız bölümü dönüştürmeyi başardık. İstanbul'da 232 bin 533 bağımsız bölümün inşaat süreci, 125 bininin proje süreci kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında devam ediyor. 81 ilimizde 264 bin bağımsız bölümün yapımı da kentsel dönüşüm çerçevesinde sürüyor.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla ile 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. 2 milyon kişinin modern ve uygun fiyatlı konutlara ulaşması bekleniyor.

500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım 2025'te başlamıştı. Projeye 8 milyon 840 bin kişi başvurdu. Tüm kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli başvuru olarak kabul edildi. Projeye en çok başvuru 1 milyon 235 bin 169 ile İstanbul'dan geldi.

İSTANBUL'UN KURASI BAŞLADI MI?

29 Aralık 2025- 10 Nisan 2026 tarihleri arasında 80 ilin kura çekimleri tamamlandı. Bugüne kadar 406 bin 499 hak sahibi belirlendi. Kura takvimi İstanbul ile tamamlanacak. İstanbul'un kurası ise 3 gün sürecek.

Öte yandan İstanbul TOKİ kura çekimleri devam ederken İstanbul'da yapılacak konutların nasıl olacağı da ortaya çıktı. 1+1 ve 2+1 örnek dairelere ait görseller belli oldu. TOKİ tarafından Kayaşehir'de belirlenen alana 1 adet 2+1, 2 adet de 1+1 şeklinde inşa edilen örnek daireler basın mensuplarına gösterildi.

VADE SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

İstanbul'da 2 ayrı büyüklükte 2+1'ler ve 1+1 konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vade, 7 bin 313 TL'den başlayan taksitlerle dar gelirli vatandaşlara sunulacak.

İSTANBUL TOKİ ÖDEME PLANI

Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânlarıyla satışa sunulacak. Ödeme planı şu şekilde:

55 m² 1+1 konutlar: Satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL) ile 240 ay vade uygulanacak. Aylık taksit tutarı 7 bin 313 TL olacak.

65 m² 2+1 konutlar: Satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak ilan edildi. Peşinat 245.000 TL, 240 ay vade ile aylık taksit 9 bin 188 TL olacak.

80 m² 2+1 konutlar: Fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL) ile 240 ay vade uygulanacak; aylık taksit 11 bin 63 TL olacak.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#İSTANBUL #TOKİ #TOKİ İSTANBUL

