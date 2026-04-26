Taksitler 7 bin TL’den başlıyor! Vade süresi ne kadar kadar? İşte TOKİ örnek ödeme planı….
Giriş Tarihi: 26.04.2026 09:51
Güncelleme Tarihi: 26.04.2026 10:29
Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük sosyal konut projesinin İstanbul ayağında kura çekimleri başladı. 100 bin konut için hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimleri 3 gün sürecek. İstanbul'da 2+1 ve 1+1 konutlar dar gelirli vatandaşlara sunulacak. Peşinat oranı yüzde kaç olacak? Vade süresi ve taksit tutarı ne kadar? İşte İstanbul TOKİ evleri ve İstanbul TOKİ kura çekimi hakkında tüm merak edilenler…