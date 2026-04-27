Haberler Galeri TOKİ İstanbul kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 27.04.2026 16:19 Güncelleme Tarihi: 27.04.2026 16:27

Milyonların merakla beklediği TOKİ İstanbul kura çekimleri 3 gündür devam ediyor. Böylelikle İstanbul genelinde 100 bin konutun hak sahipleri belli olacak. Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük sosyal konut projesinin İstanbul ayağını oluşturan kuralar merakla takip ediliyor. TOKİ İstanbul kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar…

"Ev Sahibi Türkiye" İstanbul Kura Çekim Töreni' Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlendi. 81 ilde başlayan konut seferberliğinde İstanbul kura çekimleri 3 gün sürecek. Kura çekimleri 100 bin konut için yapılacak. TOKİ İstanbul kura sonuçları nasıl öğrenilir? Sorusunun cevabı merak ediliyor.

İstanbul TOKİ kuraları başvuran milyonlarca kişi tarafından büyük bir heyecanla takip edildi. Başvuru yapanlar Youtube'da yayımlanan 'İstanbul 100.000 Sosyal Konut Projesi Hak Sahibi' isimli canlı yayını takip etti.

25 Nisan'da başlayan kuralar 27 Nisan itibari ile devam ediyor. Kuralar noter huzurunda yapılırken sosyal medyadan canlı olarak yayımlandı.

HAK SAHİPLERİ KATEGORİLERE GÖRE SINIFLANDIRILDI

TOKİ İstanbul kura çekimi, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde saat 14.00'te başladı. Kuralar şehir aileleri, engelliler, emekliler ve gençler olarak kategorilendirilerek yapılıyor. Sürecin tamamlanması sonrası isim listeleri yayımlanacak.

TOKİ İSTANBUL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ sonuçları e-Devlet sistemi üzerinde öğrenilebilecek. Kuralı satış projeleri için kura sonucu sorgulama hizmeti üzerinden başvuranlar durumlarını öğrenebilecek.

TOKİ resmi internet sitesi üzerinden de sonuçlar öğrenilebilecek.

Sevde Demir - Editör
