Son Dakika | TOKİ kiralık konut uygulaması nasıl olacak? İlk kazma o tarihte! Fiyatları düşürecek hamle!

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Hem konut fiyatlarında hem de kirada mesela arz sorunuydu. Yani bir şey azalırsa fiyatı artıyor. Devlet, konut üretecek. Ürettiği konutu satmayacak, kiralayacak. Bu kira bedellerini devlet kendisi belirleyecek. Etraftaki evlerin fiyatları da aşağı düşecek. Böyle projeler dünyanın bazı yerlerinde de uygulanıyor." dedi.

Kiralık konut uygulaması hayata geçiyor