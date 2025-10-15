Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 15.10.2025 09:54 Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 10:15

Son Dakika | TOKİ kiralık konut uygulaması nasıl olacak? İlk kazma o tarihte! Fiyatları düşürecek hamle!

Son dakika... Devlet, fahiş kira artışlarına karşı çok önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Hem satılık konut hem de kiralık ev fiyatlarını düşürecek uygulama ile vatandaşlar çok uygun fiyatlarla kiraya çıkabilecekler. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem planlanan projeyle ilgili canlı yayında önemli bilgiler verdi. 2026'nın ilk çeyreğinde ilk kazmanın vurulması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları!

Son dakika haberi: Konutta ucuz kira projesi hayata geçecek. Planlamayı ve konutları devletin yapacağı uygulama ile vatandaşlar uygun fiyatlarla eve çıkabilecek Öte yandan; 500 bin sosyal konut hamlesi de devreye alınacak. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem planlanan projeyle ilgili canlı yayında önemli bilgiler verdi.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Hem konut fiyatlarında hem de kirada mesela arz sorunuydu. Yani bir şey azalırsa fiyatı artıyor. Devlet, konut üretecek. Ürettiği konutu satmayacak, kiralayacak. Bu kira bedellerini devlet kendisi belirleyecek. Etraftaki evlerin fiyatları da aşağı düşecek. Böyle projeler dünyanın bazı yerlerinde de uygulanıyor." dedi.

Kiralık konut uygulaması hayata geçiyor

Faruk Erdem şunları söyledi:

İLK KAZMA O TARİHTE!

"Sayın Cumhurbaşkanı detaylarını ay sonunda açıklayacağını söyledi. Bunun bir başka ayağı da 500 bin sosyal konut yapılması, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi. 11 ilde 350 bin konutu 2 senede bitirdik. Altyapısı, üstyapısıyla teslim ediliyor."

"500 bin konut hamlesi de bu ay sonunda açıklanacak, o da konut fiyatları ve kiraları düşürecek hamle. Bu konutlarda ilk kez ev sahibi olacak insanlara öncelikle verilecek. 2026'ın ilk çeyreğinde kazma vurulacak. Yaza kadar bir kısmı tamamlanır."

81 İLDE TOPLAM 500 BİN SOSYAL KONUT

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da projeyle ilgili ilk detayları açıklamıştı:

"Halen yüksek seyreden kiralar ve konut fiyatlarıyla ilgili de çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Yani vatandaş gelsin, kendisi kiraya versin ve yüksek kiralarla orada vatandaşı sömürsün."

"Bunlara fırsat vermeyip, devlet bu sosyal konutları kendisi kiraya verip, inşallah samimi olarak ucuz kiralama sürecini başlatacağız. Yüzyılın Konut Projesi adını verdiğimiz bu çalışmayla 81 ilimizde toplam 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz."

Projede şehit yakını ve gazilere, emeklilere, 3 çocuğu olan ailelere, engelli vatandaşlara özel kontenjanlar ayıracaklarını bildiren Erdoğan, "Yine bu projemizde Türkiye'de ilk kez Kiralık Konut uygulamasını TOKİ'miz vasıtasıyla hayata geçireceğiz. Sosyal konutların bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, bilhassa dar gelirli ailelerimize rahat bir nefes aldıracağız."

"Konut projemiz sadece sosyal politikalarda değil, enflasyonla mücadelede de elimizi güçlendirecek, tek haneli enflasyon hedefine ulaşmamıza katkı sunacaktır. Ekim ayı sonunda inşallah projemizin detaylarını milletimizle paylaşacağız. "

"Burada şu hatırlatmayı da yapmak durumundayım. Hükümetimizin üretimi yatırımı, istihdamı, ihracatı merkeze alan büyüme politikasında hiçbir değişiklik söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.