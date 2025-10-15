Giriş Tarihi: 15.10.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 10:15
Son Dakika | TOKİ kiralık konut uygulaması nasıl olacak? İlk kazma o tarihte! Fiyatları düşürecek hamle!
Son dakika... Devlet, fahiş kira artışlarına karşı çok önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Hem satılık konut hem de kiralık ev fiyatlarını düşürecek uygulama ile vatandaşlar çok uygun fiyatlarla kiraya çıkabilecekler. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem planlanan projeyle ilgili canlı yayında önemli bilgiler verdi. 2026'nın ilk çeyreğinde ilk kazmanın vurulması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları!