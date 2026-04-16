TOKİ ÖDEMELERİ ve TAKSİTLENDİRMELERİ: 1+1 ve 2+1 TOKİ konut taksitleri ne zaman ve ne kadar ödenecek?

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ ÖDEME DETAYLARI NETLEŞTİ

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul dışındaki iller için belirlenen satış fiyatları ve ödeme planı belli oldu. Dar ve orta gelir grubuna yönelik hazırlanan projede, farklı metrekare seçeneklerine göre taksit tutarları da açıklandı.

55 metrekarelik 1+1 konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin TL olarak duyuruldu. Bu konutlarda yüzde 10 peşinat (180 bin TL) ve 240 ay vade imkanı sunulurken, aylık taksitlerin 6 bin 750 TL seviyesinde olacağı belirtildi.

65 metrekarelik 2+1 daireler için satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak açıklandı. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL) ile 240 ay vade seçeneği bulunan bu konutlarda aylık ödemeler 8 bin 250 TL olarak hesaplandı.

80 metrekarelik 2+1 konutlarda ise satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Bu seçenek için de yüzde 10 peşinat (265 bin TL) ve 240 ay vade imkanı sunulurken, aylık taksit tutarının 9 bin 938 TL olduğu ifade edildi.