Haberler Galeri TOKİ ÖDEMELERİ ve TAKSİTLENDİRMELERİ: 1+1 ve 2+1 TOKİ konut taksitleri ne zaman ve ne kadar ödenecek?
Giriş Tarihi: 16.04.2026 07:27 Güncelleme Tarihi: 16.04.2026 07:28

TOKİ konutlarına ilişkin ödeme koşulları ve taksit seçenekleri, ev sahibi olmayı planlayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Belirlenen peşinat oranları, uzun vade imkanları ve aylık ödeme planları, başvuru sürecindeki en önemli detaylar arasında gösteriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, depremden etkilenen illerde yapımı süren afet konutlarına ilişkin ödeme planının netleştiğini duyurdu. Buna göre konutlarda ödemeler anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak ve 18 yıl boyunca sabit taksitlerle, faizsiz şekilde yapılacak. İşte TOKİ konutları ödeme planı ve taksitlendirmeleri ile ilgili detaylar...

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ ÖDEME DETAYLARI NETLEŞTİ

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul dışındaki iller için belirlenen satış fiyatları ve ödeme planı belli oldu. Dar ve orta gelir grubuna yönelik hazırlanan projede, farklı metrekare seçeneklerine göre taksit tutarları da açıklandı.

55 metrekarelik 1+1 konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin TL olarak duyuruldu. Bu konutlarda yüzde 10 peşinat (180 bin TL) ve 240 ay vade imkanı sunulurken, aylık taksitlerin 6 bin 750 TL seviyesinde olacağı belirtildi.

65 metrekarelik 2+1 daireler için satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak açıklandı. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL) ile 240 ay vade seçeneği bulunan bu konutlarda aylık ödemeler 8 bin 250 TL olarak hesaplandı.

80 metrekarelik 2+1 konutlarda ise satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Bu seçenek için de yüzde 10 peşinat (265 bin TL) ve 240 ay vade imkanı sunulurken, aylık taksit tutarının 9 bin 938 TL olduğu ifade edildi.

İSTANBUL'DA TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI

İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

TOKİ 2026 sosyal konut projelerinde vatandaşlara uzun vadeli ve esnek ödeme imkanı sunuyor. Konutlar yüzde 10 peşinatla satışa çıkarılırken, taksitler 240 aya kadar vadelendirilebiliyor. 500 bin sosyal konut projesinde taksit ödemeleri ise sözleşmenin imzalanmasının ardından başlaması bekleniyor.

TOKİ PEŞİNAT NE ZAMAN ÖDENECEK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında peşinat ödemeleri, sözleşme imzalanırken gerçekleştirilecek. Vatandaşların yüzde 10 peşinat bedelini, sözleşme imzalanırken yatırmaları gerekiyor.

KONUTLAR HANGİ TARİHTE TESLİM EDİLECEK?

İlk teslimatlar için tarihin Mart 2027 olarak belirlendiğini belirten Bakan Murat Kurum, 2026 yılı içerisinde de teslim edilecek konutların olacağını söyledi.

TOKİ TAKSİTLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

"500 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay başlayacaktır.

