Giriş Tarihi: 30.10.2025 07:50
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 07:57
TOKİ sosyal konut projesinde merak edilenler: İşte ödeme planları ve taksitler: Hane halkı adına her iki eş de başvurabilir mi?
Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesine start verildi. 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. Bu sayede vatandaşlar uygun fiyat ve uzun vadeli ödeme imkânıyla ev sahibi olabilecek. Dev projede başvuru tarihleri, fiyat, ödeme koşulları ve kontenjan gibi tüm detaylar netleşti. Ancak vatandaşın hâlâ merak ettiği sorular var. İşte sosyal konut projesinde merak edilenler...