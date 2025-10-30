TOKİ sosyal konut projesinde merak edilenler: İşte ödeme planları ve taksitler: Hane halkı adına her iki eş de başvurabilir mi?

Köy evi konut tapusu sayılacak mı?

500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun ( kargir ev, köy evi, kerpiç ev hariç) olmaması gerekiyor.

Daha önce ilk evimde asil hak sahibiydim ama ikâmet şartından dolayı sözleşme imzalayamadım tekrar başvurabilir miyim?

Daha önceki Sosyal Konut Projelerinde "İlk Evim / İlk Evim Arsa Projesi'nde" asil/ yedek hak sahibi olan vatandaşların kendileri veya eşlerinin "500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne" başvuruları kabul edilmiyor. Dileyen hak sahipleri için, önceki başvuruyu iptal ederek yeni projeye başvurma imkânı var.