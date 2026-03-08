Trafikte yeni dönem! 9 kademeli sisteme geçildi: Cezalar 30 bin liraya kadar çıkıyor

Trafikte hız denetimleri ve ceza uygulamaları için yeni bir dönem başlıyor. Daha önce hız sınırının aşılma oranına göre yüzdelik dilimler üzerinden uygulanan ceza sistemi kaldırıldı. Artık aşılan kilometre değerine göre belirlenen 9 kademeli bir sistem devrede olacak. Ayrıca hız kuralları, "yerleşim yeri içi" ve "yerleşim yeri dışı" olmak üzere iki ayrı statüde sınıflandırıldı.