Trafikte yeni dönem! 9 kademeli sisteme geçildi: Cezalar 30 bin liraya kadar çıkıyor
Giriş Tarihi: 08.03.2026 10:11

Trafikte yeni dönem! 9 kademeli sisteme geçildi: Cezalar 30 bin liraya kadar çıkıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda hız ihlallerine yönelik yapılan düzenleme ile trafikte hız denetimleri ve ceza uygulamalarında yeni bir döneme girildi. Aşılan kilometre değerine göre belirlenen 9 kademeli bir sisteme geçirilirken 66 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası verilecek.

Trafikte hız denetimleri ve ceza uygulamaları için yeni bir dönem başlıyor. Daha önce hız sınırının aşılma oranına göre yüzdelik dilimler üzerinden uygulanan ceza sistemi kaldırıldı. Artık aşılan kilometre değerine göre belirlenen 9 kademeli bir sistem devrede olacak. Ayrıca hız kuralları, "yerleşim yeri içi" ve "yerleşim yeri dışı" olmak üzere iki ayrı statüde sınıflandırıldı.

Yeni düzenleme ile yerleşim yeri içinde 6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira ceza kesilecek.

Diğer hız sınırı ve cezalar şu şekilde:

  • 21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira,
  • 26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira,
  • 36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira,
  • 46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira,
  • 56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira,
  • 66 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası verilecek.
YERLEŞİM YERİ DIŞINDA CEZALAR DEĞİŞİYOR

Öte yandan yerleşim yeri dışında hız sınırı ve cezalar da belli oldu.

  • Söz konusu hız sınırlarını, yerleşim yeri dışında 11-15 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira,
  • 16-20 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira,
  • 21-25 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira,
  • 26-30 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira,
  • 31-40 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira,
  • 41-50 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira,
  • 51-60 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira,
  • 61-70 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira,
  • 71 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası uygulanacak.
Örneğin, yerleşim yeri içerisinde hız sınırının 50 kilometre/saat olarak belirlendiği yollarda 56 kilometre/saat, 70 kilometre/saat olarak belirlenen yollarda 76 kilometre/saat ve 82 kilometre/saat olarak belirlenen yollarda ise 88 kilometre/saat hızla seyredilmesi durumunda hız ihlali başlangıcı kabul edilecek.

Yerleşim yeri dışında ise hız sınırının 90 kilometre/saat olduğu yollarda 101 kilometre/saat, 110 kilometre/saat olduğu yollarda 121 kilometre/saat ve 130 kilometre/saat olarak belirlenen yollarda 141 kilometre/saat hızla seyredilmesi ihlal başlangıcı olarak değerlendirilecek. Hız sınırını aşan sürücülerin kademeli olarak sürücü belgelerine el konulabilecek.

