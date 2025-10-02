Giriş Tarihi: 02.10.2025 06:39
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 06:40
Turgay Ciner yurt dışına kaç milyar dolar uçurdu!
Can Holding'e başlatılan soruşturmanın yankıları devam ederken operasyon derinleştikçe bir ucu da, usulsüz devir ve kara para aklama iddialarıyla Ciner Holding'e sıçradı. Soruşturma kapsamında Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkartıldı ve oğlu Atilla Ciner tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyon sonucunda şirketler TMSF'ye geçerek incelemeye alındı. İlk tespitler sonucunda Turgay Ciner'in yaklaşık 10 yıldır Türkiye'den milyarca dolardan fazla mal kaçırdığı belirlendi. SABAH Gazetesi yazarı Dilek Güngör bugünkü köşesinde yurt dışına kaçırılan paralara yer verdi. İşte Güngör'ün o yazısı...