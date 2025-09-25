Türkiye denizcilikte sınıf atladı! Bakan Uraloğlu açıkladı: Ticaret filosu dünyada 10. sıraya yükseldi

"TÜRK SAHİPLİ DENİZ TİCARET FİLOMUZ, 53,1 MİLYON DEDVEYT KAPASİTESİYLE DÜNYA SIRALAMASINDA 11. SIRADAN 10. SIRAYA YÜKSELDİ"

Türk denizciliğinin tarihi bir başarısını daha duyuran Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Deniz ticaretindeki yükselişimizi bir kez daha ortaya koyan ve bu sefer adeta ülkemize sınıf atlatan bir başarıya daha imza atmış olmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Bakın denizcilikle ilgili yaptığımız son programlarımızda dile getirdiğimiz bir vaadimiz vardı: O da Türk deniz ticaret filomuzu dünya sıralamasında ilk 10'a taşımak! 'Hiç şüpheniz olmasın ilk 10'a uzanan son dalgayı aşmak için kararlıyız ve Türkiye olarak ilk 10'daki lider denizci ülkeler arasında sancağımızı çok yakında dalgalandıracağız' diyorduk. Hamdolsun bu hedefe ulaşmak için kararlılıkla çalıştık, son dalgayı da aşarak bu büyük başarıyı elde ettik. Ülkemize denizci ülkeler arasında sınıf atlattık ve lider 10 ülke arasında yerimizi aldık. Bin groston ve üzeri Türk sahipli deniz ticaret filomuz, 53,1 milyon dedveyt kapasitesiyle dünya sıralamasında 11. sıradan 10. sıraya yükseldi!"

2002 yılında 8,9 milyon dedveyt ile 17. sırada yer alan filonun, 2025 yılının ilk yarısında 2 bin 203 gemiye ulaşarak dünya deniz ticaretinde ilk 10'a yerleştiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Bu, 2002'ye göre dedveyt bazında yaklaşık 6 kat büyüme anlamına geliyor! Türkiye, artık lider denizci ülkeler arasında sancağını çok daha güçlü bir şekilde dalgalandırıyor. Bu başarı, Türk denizciliğinin gücünü ve kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Şimdi hedefimiz, bu başarıyı daha da ileriye taşımak!" dedi.

Söz konusu başarının, sektörün kararlılığı, Bakanlığın vizyoner politikaları ve denizcilerin emeğiyle mümkün olduğunun altını çizen Uraloğlu, "Filomuzun bu başarısı, sadece bir sıralama değil, aynı zamanda Türk denizciliğinin küresel arenada bir güç merkezi haline geldiğinin kanıtıdır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, kaptanımızdan zabitimize, tayfamızdan amatör denizcilerimize, öğretmenimizden öğrencimize kadar sektörün her kademesinde yanınızdayız. Türk denizcisinin başarısına olan inancımızla, bugünün ve geleceğin denizcilerine güçlü destek sunmaya devam edeceğiz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki Türk denizciliğinin dünya sahnesinde 10. sıraya yükselmesi, sizin gayretlerinizin, cesaretinizin ve kararlılığınızın bir eseridir. Sizlerle birlikte bu başarıyı daha da ileriye taşıyacağımıza olan inancımız tamdır." şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu ayrıca her yıl olduğu gibi, Dünya Denizcilik Günü'nü kutlamak ve farkındalık oluşturmak adına bu akşam Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprülerinin yanı sıra bu yıl ilk kez Çamlıca Kulesini de mavi ışıkla aydınlatacaklarını kaydetti.