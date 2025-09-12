Türkiye’de bankacılık ağı genişliyor! 67 banka, 10 bini aşkın şube, 55 bin ATM…

Haziran 2025 itibarıyla mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının şube sayısı 9 bin 324 olarak hesaplandı. Şube sayısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 137 azalış oldu. Bu azalış, şube dışı alternatif dağıtım kanallarının gelişmesi, mobil ve dijital bankacılık hizmetlerine talebin artması ve bazı hizmetlerin destek hizmeti kuruluşlarından temin edilmesinden kaynaklandı.