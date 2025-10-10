Giriş Tarihi: 10.10.2025 10:29
Türkiye’nin inşa tecrübesi Cenevre’de övgü aldı! Bakan Kurum açıkladı: Afet yönetiminde ender rastlanan bir hız ve kapsam örneği sunuyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cenevre'de farklı ülkelerin hükümet temsilcileri ile uluslararası kuruluşların yöneticilerine Türkiye'nin inşa ve sürdürülebilir şehircilik alanındaki tecrübesini anlattı. Bakan Kurum, tüm ülkeler için afet yönetimi deneyiminde ender rastlanan bir hız ve kapsam örneği sunduklarını vurgulayarak "Gerek Ukrayna'da gerek Filistin'de gerek Suriye'de ve başka ülkelerde de bu deneyimi paylaşmaya hazır olduğumuzu burada bir kez daha ifade ettik" dedi.