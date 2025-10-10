Türkiye’nin inşa tecrübesi Cenevre’de övgü aldı! Bakan Kurum açıkladı: Afet yönetiminde ender rastlanan bir hız ve kapsam örneği sunuyoruz

AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU İCRA DİREKTÖRÜ'NDEN ÖVGÜ: TAKDİRE ŞAYAN



Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) İcra Direktörü Tatiana Molcean, Bakan Kurum'a sunumu için teşekkür etti: Türkiye'ye duyduğum takdiri bir kez daha dile getirmek isterim. Türkiye'nin sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığı gerçekten takdire şayandır. Bu yalnızca konut sektörüyle ya da bu alandaki yatırımlarınız ve etkileyici ilerlemenizle sınırlı değil; aynı zamanda daha geniş sürdürülebilirlik gündemine yaklaşımınızda da açıkça görülmektedir. Eminim ki özellikle iklimle ilgili alanlarda çalışan diğer meslektaşlarımız da Türkiye'nin yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte de öncü bir rol üstlendiğini gözlemlemiştir. Bu nedenle sizlere bir kez daha teşekkür ederim. Artık önümüzde net bir görev listesi bulunuyor. Bize düşen, Türkiye'nin ve diğer ülkelerin iyi uygulamalarından ilham alarak, bu hedefleri birlikte çalışarak gerçeğe dönüştürmektir.

