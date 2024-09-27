Giriş Tarihi: 27.09.2024 09:03
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024
09:10
Türkiye'ye yeni otomotiv yatırımı! Dünya devi fabrika için bu iki ilimizi düşünüyor...
Türkiye uluslararası yatırımlar için cazibe merkezi haline dönüşüyor. Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin Manisa'da kuracağı tesis için ilk anlaşmayı imzalanmışken bir yatırım haberi daha Chery ve MG'den geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır son gelişmeleri açıkladı. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör konuyu köşesinde kaleme aldı.