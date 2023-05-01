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Haberler Galeri SON DAKİKA: Bedava doğalgaz için detaylar belli oldu! Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti: Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş Tarihi: 01.05.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 10:09

SON DAKİKA: Bedava doğalgaz için detaylar belli oldu! Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti: Resmi Gazete'de yayımlandı

Son Dakika Haberi... Bedava doğalgaz için detaylar belli oldu. Tarihler açıklandı. Karadeniz gazında, keşfedilen 710 milyar metreküp doğalgazın karaya çıkarılmasının ardından Başkan Erdoğan, ücretsiz doğal gaz müjdesini vermişti. Bedava doğalgazın faturalara ne zaman yansıyacağı merak konusu olmuştu. Doğalgazda 1 ay boyunca ücret alınmaması ile 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla detaylar belli oldu.

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SON DAKİKA: Bedava doğalgaz için detaylar belli oldu! Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti: Resmi Gazete’de yayımlandı

Dağıtım şirketlerinden doğalgaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmaması ile 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

SON DAKİKA: Bedava doğalgaz için detaylar belli oldu! Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti: Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, dağıtım şirketlerinden doğalgaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden, doğalgaz tüketimleri için 24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tahakkuk edecek ilk faturadan doğal gaz bedeli alınmayacak.

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SON DAKİKA: Bedava doğalgaz için detaylar belli oldu! Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti: Resmi Gazete’de yayımlandı

Ayrıca 1 Mayıs 2024 tarihine kadarki döneme ait aylık doğalgaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 metreküpe kadar olan tüketim için doğal gaz bedeli tahsil edilmeyecek.

SON DAKİKA: Bedava doğalgaz için detaylar belli oldu! Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti: Resmi Gazete’de yayımlandı

Doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

SON DAKİKA: Bedava doğalgaz için detaylar belli oldu! Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti: Resmi Gazete’de yayımlandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Yakıt Yükleme Töreni'nde bir grup gazeteciyle bir araya gelen Bakan Dönmez, Türkiye'nin enerji çeşitliliğinin arttığını ve yerli kaynakların payının da giderek yükseldiğini söyledi. Bakan Dönmez, bunun en güzel örneğinin Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgaz olduğunu dile getirdi.

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