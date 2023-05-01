SON DAKİKA: Bedava doğalgaz için detaylar belli oldu! Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti: Resmi Gazete’de yayımlandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Yakıt Yükleme Töreni'nde bir grup gazeteciyle bir araya gelen Bakan Dönmez, Türkiye'nin enerji çeşitliliğinin arttığını ve yerli kaynakların payının da giderek yükseldiğini söyledi. Bakan Dönmez, bunun en güzel örneğinin Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgaz olduğunu dile getirdi.