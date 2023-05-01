SON DAKİKA: Bedava doğalgaz için detaylar belli oldu! Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti: Resmi Gazete’de yayımlandı

Son Dakika Haberi... Bedava doğalgaz için detaylar belli oldu. Tarihler açıklandı. Karadeniz gazında, keşfedilen 710 milyar metreküp doğalgazın karaya çıkarılmasının ardından Başkan Erdoğan, ücretsiz doğal gaz müjdesini vermişti. Bedava doğalgazın faturalara ne zaman yansıyacağı merak konusu olmuştu. Doğalgazda 1 ay boyunca ücret alınmaması ile 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla detaylar belli oldu.