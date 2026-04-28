Haberler Galeri Ucuz kiralık evler geliyor! Kira bedelleri 7.313 TL'den başlayacak... İşte tüm şart ve detaylar...
Giriş Tarihi: 28.04.2026 06:17

Ucuz kiralık evler geliyor! Kira bedelleri 7.313 TL'den başlayacak... İşte tüm şart ve detaylar...

81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutun kuraları tamamlandı, hak sahipleri belirlendi. Sıra sosyal kiralık evlere geldi. İlk etapta Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 15 bin konut inşa edilecek. Şu anda biten 2 bin konut ağustosta teslim edilecek. İşte kiralık konutların detayları...

SEDA TABAK
Ucuz kiralık evler geliyor! Kira bedelleri 7.313 TL’den başlayacak... İşte tüm şart ve detaylar...

Vatandaşın barınma sorununu çözmeye odaklanan hükümet, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için ilk aşamayı tamamladı. İllerdeki sosyal konutlarda tüm kuralar çekildi, hak sahipleri belirlendi. Sıra sosyal kiralık evlere geldi. Kiralık konutlar ilk etapta İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında yapılacak. İlk teslimat ağustos ayında olacak. Kiralık konutlarda başvurular nasıl olacak? Kimler faydalanabilecek? Fiyatlar ne olacak? İşte detaylar...

Ucuz kiralık evler geliyor! Kira bedelleri 7.313 TL’den başlayacak... İşte tüm şart ve detaylar...

KAÇ KONUT KİRALANACAK?

İlk etapta Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 15 bin konut inşa edilecek. Şu anda biten 2 bin konut ağustosta teslim edilecek. Geriye kalanlar ise inşa edildikçe kuraları çekilip, hak sahiplerine kiralanacak. Tüm evlerin inşaatının üç yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

Ucuz kiralık evler geliyor! Kira bedelleri 7.313 TL’den başlayacak... İşte tüm şart ve detaylar...

BAŞVURULAR NE ZAMAN OLACAK?

Ağustosta planlanan 2.000 konut için haziran ayında başvuru sürecinin açıklanması bekleniyor. Evler TOKİ eliyle inşa edilecek ve duyuru sonrası talep toplanacak. Daha sonra kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. Kurada hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak.

Ucuz kiralık evler geliyor! Kira bedelleri 7.313 TL’den başlayacak... İşte tüm şart ve detaylar...

KİMLER KİRALAYABİLECEK?

TOKİ eliyle yapılacak konutlardan alt gelir grubu faydalanacak. Sosyal konutta olduğu gibi ihtiyaç sahiplerine özel kontenjanlar ayrılması bekleniyor. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor. Belirli bir süre İstanbul'da ikamet etme şartı ve hanehalkı geliri gibi kriterler dikkate alınacak.

Ucuz kiralık evler geliyor! Kira bedelleri 7.313 TL’den başlayacak... İşte tüm şart ve detaylar...

NE KADAR SÜREYLE KİRALAMA YAPILACAK?

Evler üç yıllığına kiralanacak. Üç yılın ardından kiracı tahliye edilecek, evlerin bakımı yapıldıktan sonra yeni hak sahibine kiralanacak.

Ucuz kiralık evler geliyor! Kira bedelleri 7.313 TL’den başlayacak... İşte tüm şart ve detaylar...

KİRA FİYATLARI NASIL OLACAK?

Kiralık sosyal konutlar piyasa rayicinin yarısı kadar olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, piyasa rayicinin yarısından da düşük fiyat belirleneceğini açıklamıştı. Kurum, "Örneğin bölgede kira bedeli 30 bin lira diyelim; bunun yarısı bedelle, belki yarısının da altında hesaplayacağız.

Ucuz kiralık evler geliyor! Kira bedelleri 7.313 TL’den başlayacak... İşte tüm şart ve detaylar...

Bir kira bedeliyle çok uygun şartlarda o evde 3 yıl oturacak. Sonra oraya başka bir ihtiyaç sahibi daha gelecek. 3 yılı uzatmayacağız. Çünkü yeni başvuru olacağını düşünüyoruz. O başvuruyla birlikte herkese o imkânı tanıyalım ki, daha çok insan faydalansın. O üç yıl içinde gerekirse evini alsın, işte kentsel dönüşüme girdiyse evi tamamlanır zaten. Yani süreci o yüzden 3 yıl olarak belirledik. TOKİ ev sahibi, vatandaşımız TOKİ'nin kiracısı olacak. Rayiç bedelin yarısının altında bir bedelle uygun şartlarda oturacak" ifadelerini kullanmıştı.

Ucuz kiralık evler geliyor! Kira bedelleri 7.313 TL’den başlayacak... İşte tüm şart ve detaylar...

EVLER NEREDE OLACAK?

Evler şehrin dışında olmayacak. Geçtiğimiz haftalarda Bakan Kurum, "Ataşehir'de bile kiralık ev vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Ucuz kiralık evler geliyor! Kira bedelleri 7.313 TL’den başlayacak... İşte tüm şart ve detaylar...

SOSYAL KONUTTA ÖDEME PLANI

Cumhuriyet tarihinin en büyük 500 bin sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi"nde hak sahipleri belirlendi. Gözler konut fiyatları ve ödeme planına çevrildi. TOKİ'nin sosyal konut projelerinde vatandaşlara uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleri sunuluyor. Ayrıca ödeme planının konut tipi, proje alanı ve vade seçeneğine göre değişmesi bekleniyor.

Ucuz kiralık evler geliyor! Kira bedelleri 7.313 TL’den başlayacak... İşte tüm şart ve detaylar...

PEŞİNAT ORANI VE VADE SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

TOKİ projelerinde konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade imkânıyla satışa sunuluyor. Bu modelle dar ve orta gelirli vatandaşların uzun vadede konut sahibi olması hedefleniyor. Kalan borç tutarı, belirlenen ödeme planı çerçevesinde taksitlendirilerek tahsil edilecek.

Ucuz kiralık evler geliyor! Kira bedelleri 7.313 TL’den başlayacak... İşte tüm şart ve detaylar...
TAKSİTLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasına göre, peşinat ödemeleri sözleşme aşamasında tahsil edilecek. Hak sahiplerinin, konut bedelinin yüzde 10'u oranındaki ilk ödemeyi sözleşme imzalanırken yatırması gerekiyor.
Taksitler ise sözleşme sonrasında başlayacak. Bununla birlikte başlangıç taksit tutarı 6 ayda 1 önceki memur maaş artışı oranına göre güncellenecek.
Ucuz kiralık evler geliyor! Kira bedelleri 7.313 TL’den başlayacak... İşte tüm şart ve detaylar...

EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında konutların etap etap teslim edilmesi planlanırken, ilk anahtar teslimlerinin 2027 sonu ve 2028 başında yapılması öngörülüyor.

Ucuz kiralık evler geliyor! Kira bedelleri 7.313 TL’den başlayacak... İşte tüm şart ve detaylar...
İstanbul'da Fiyatlar
  • 55 m² 1+1 ev: 1.950.000 TL — Taksit: 7.313 TL
  • 65 m² 2+1 ev: 2.450.000 TL — Taksit: 9.188 TL
  • 80 m² 2+1 ev: 2.950.000 TL — Taksit: 11.063 TL
Ucuz kiralık evler geliyor! Kira bedelleri 7.313 TL’den başlayacak... İşte tüm şart ve detaylar...
Anadolu İllerinde Fiyatlar
  • 55 m² 1+1 ev: 1.800.000 TL — Taksit: 6.750 TL
  • 65 m² 2+1 ev: 2.200.000 TL — Taksit: 8.250 TL
  • 80 m² 2+1 ev: 2.650.000 TL — Taksit: 9.938 TL
Haber Girişi Sevde Demir - Editör

