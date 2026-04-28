Giriş Tarihi: 28.04.2026 06:17
Ucuz kiralık evler geliyor! Kira bedelleri 7.313 TL'den başlayacak... İşte tüm şart ve detaylar...
81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutun kuraları tamamlandı, hak sahipleri belirlendi. Sıra sosyal kiralık evlere geldi. İlk etapta Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 15 bin konut inşa edilecek. Şu anda biten 2 bin konut ağustosta teslim edilecek. İşte kiralık konutların detayları...