Giriş Tarihi: 08.07.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
09:42
Uzaya 'Türk'ün imzası! Beklenen gün geldi! Bakan Uraloğlu açıkladı: 5 milyar insana hizmet verilecek
Türk mühendisleri tarafında yerli imkanlar ile üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A için beklenen gün geldi. TÜRKSAT 6A, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımları ile bu gece saat 00.20'de SpaceX firmasının Amerika'nın Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden yörüngesine fırlatılacak. Gece yarısı gerçekleştirilecek olan fırlatma sonrası da Başkan Recep Tayyip Erdoğan video mesaj yayınlayacak.