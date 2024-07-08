Uzaya ’Türk’ün imzası! Beklenen gün geldi! Bakan Uraloğlu açıkladı: 5 milyar insana hizmet verilecek

"5 MİLYAR İNSANA HİZMET VERİLECEK"

TÜRKSAT 6A'nın Türkiye'nin en önemli Ar-Ge projelerinden biri olduğunu ve Türk mühendislerinin yoğun çalışmalarının sonucunda yüzde 80'in üzerinde bir yerlilik oranıyla üretildiğini anımsatan Uraloğlu, "Uydumuz TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş kapsama alanı ile Türkiye'nin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ayrıca, mevcut uyduların hizmet vermediğimiz Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'nın da kapsama alanına girecek, 5 milyar insana hizmet verilecek." ifadelerini kullandı.