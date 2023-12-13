Uzayda Türk ayak izi! Bakan Kacır "son hazırlıklar tamamlandı" diyerek açıkladı: İlk Türk gökyüzüyle buluşuyor...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Yüzyılı'nda "uzayda biz de varız" dediklerini ve uzay bilimi ve teknolojilerinin geliştirilmesinde dünyanın sayılı ülkelerinden biri olma yolunda hızla ilerlediklerini belirtti. İlk defa bir Türk'ün Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bilimsel deneyler gerçekleştirmek üzere çok yakın bir zamanda uzaya gönderileceğinin altını çizen Bakan Kacır "Uzay yolcumuz Alper Gezeravcı son hazırlıklarını tamamladı. Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevini icra etmek üzere çok yakın zamanda Uluslararası Uzay İstasyonu'na hareket edecek. İlk astronotumuz bu uçuş için yakında karantina sürecine girecek." ifadelerini kullandı.