Van Gölü'nün mavi bayraklı plajına tatilci akını

Hizmete açılmasının ardından plaja, yurdun birçok bölgesinden tatilciler akın etti. Ailesiyle birlikte tatil için İstanbul'dan Van'a gelen Erkan Özel, göl kenarındaki halk plajının, Ege kıyılarındaki diğer plajlardan farkının olmadığını söyledi. Özel, "Duyduk ki Van'da mavi bayrak kazanan bir plaj var.