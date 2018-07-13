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'nün mavi bayraklı plajına tatilci akını

kenarında bulunan, denize kıyısı olmadığı halde 'de ilk kez mavi bayrak verilen Mollakasım Halk Plajı, tatilcilerin akınına uğruyor.

Giriş Tarihi: 13.07.2018 10:47 Güncelleme Tarihi: 13.07.2018 11:05
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'nün mavi bayraklı plajına tatilci akını
Van Gölü'nün mavi bayraklı plajına tatilci akını

MAVİ BAYRAK VERİLEN İLK PLAJ

kenarındaki Mollakasım, denize kıyısı olmadığı halde mavi bayrak verilen ilk plaj oldu. Cankurtaran hizmeti, engelliler için sağlanan olanaklar ve su sporlarının yapıldığı alanlarla 'de ilk olan plajın açılışı geçen hafta yapıldı.

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'nün mavi bayraklı plajına tatilci akını
Van Gölü'nün mavi bayraklı plajına tatilci akını

Hizmete açılmasının ardından plaja, yurdun birçok bölgesinden tatilciler akın etti. Ailesiyle birlikte tatil için İstanbul'dan Van'a gelen Erkan Özel, göl kenarındaki halk plajının, Ege kıyılarındaki diğer plajlardan farkının olmadığını söyledi. Özel, "Duyduk ki Van'da mavi bayrak kazanan bir plaj var.

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'nün mavi bayraklı plajına tatilci akını
Van Gölü'nün mavi bayraklı plajına tatilci akını

Ailemizle buraya geldik. İstanbul'dan geliyoruz. Geldik, gördük. Gerçekten çok güzel. Ege bölgelerine çok tatile gittik. Kesinlikle onlarla kıyas edebilecek durumda. Herkese tavsiye ederim. Çok güzel, suyu çok temiz. Buradaki insanlar tatil bölgelerine bence hiç gitmelerine gerek yok. Burası çok ideal bir yer.

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'nün mavi bayraklı plajına tatilci akını
Van Gölü'nün mavi bayraklı plajına tatilci akını

Çocuklarımla birlikte tatile geldik. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu. Çanakkale'den tatil yapmak üzere Van'a gelen Mustafa Güçtek ise yurdun birçok tatil beldesine ailesiyle birlikte gittiğini dile getirerek,

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'nün mavi bayraklı plajına tatilci akını
Van Gölü'nün mavi bayraklı plajına tatilci akını

"'nün diğer sahillerden hiçbir farkı yok. Burası çok güzel bir yer. Ailemle birlikte tatilimizi burada geçireceğiz" dedi.

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'nün mavi bayraklı plajına tatilci akını
Van Gölü'nün mavi bayraklı plajına tatilci akını
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'nün mavi bayraklı plajına tatilci akını
Van Gölü'nün mavi bayraklı plajına tatilci akını
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