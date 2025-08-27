Giriş Tarihi: 27.08.2025 11:09
Yanan köy evlerinin inşa süreci başlıyor! Bakan Kurum söz vermişti: 1 yıl içinde tamamlanacak
Orman yangınından etkilenen İzmir ve Bilecik'teki köylerde ağustos ayı içinde evlerin inşasına başlanacağının sözünü veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 29 Ağustos Cuma günü İzmir Ödemiş'te temel atma törenine katılacak. İlk etapta İzmir ve Bilecik'te 350 köy evinin inşası başlayacak. Bölgenin yöresel mimarisine uygun olarak projelendirilen evlerin 1 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.