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Giriş Tarihi: 29.04.2023 12:50 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 12:50

ALTAY 6000 soruya cevap verecek! TSK'nın gücüne güç katacak

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edilen Yeni Altay tankının test sürecinde 6 bin gereksinimi karşılayıp karşılamadığına bakılıp 2024 ortasına kadar seri üretim hazırlıkları tamamlanacak.

ALTAY 6000 soruya cevap verecek! TSK’nın gücüne güç katacak

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde bu yıl yeniden İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST sürüyor. Yeni Altay tankını testler için TSK'ye teslim eden BMC, geliştirme sürecinde kullandığı tankı festival kapsamında sergiliyor. BMC Savunma Genel Müdürü Mehmet Karaaslan, eski prototipten yeni prototipe geçilmesine ve tanka "Yeni Altay" denilmesine neden olan iki unsur bulunduğunu söyledi.

ALTAY 6000 soruya cevap verecek! TSK’nın gücüne güç katacak

Seri üretim ihalesi sonuçlandıktan sonra ilk planın 18 ay içinde seri üretim teslimatlarına başlamak olduğunu dile getiren Karaaslan, ama o gün öngörülmeyen özellikle ihracat lisanslarıyla ilgili yaşanan kısıtlar ve buna bağlı olarak tank üzerinde bu kısıtları aşmak için değişiklikler yapmak gerektiğini ifade etti.

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ALTAY 6000 soruya cevap verecek! TSK’nın gücüne güç katacak

YENİ SİSTEM İHTİYACI VARDI

İlk prototiplerin 2013-2014'te yapıldığını anımsatan Karaaslan, 10 yıllık süreçte TSK'nin başarıyla icra ettiği operasyonlarda edinilen deneyimler, muharebe sahasının değişen şartları, tankların üzerinde olması gereken yeni sistem ihtiyaçları ve yeni özelliklerin ikinci bir faktör olarak önlerine çıktığını belirtti.

ALTAY 6000 soruya cevap verecek! TSK’nın gücüne güç katacak

Bu nedenlerle ciddi bir planlamayla ilk prototipler üzerinde önemli değişiklikler yapma ihtiyacının gündeme geldiğini vurgulayan Karaaslan, tankın üç ana unsuru olan hareket kabiliyeti, ateş gücü ve bekasını doğrudan etkileyen değişikliklere gittiklerini kaydetti.

Karaaslan, bekaya yönelik olarak koruma özelliklerinde aktif koruma sisteminin tanka entegre edilmesinin önemli bir geçiş olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Artık tankımızın sadece pasif ve reaktif değil, aktif korumayı da alan hibrit bir koruması var. Tank üzerinde, sahada yaşanan tecrübelere bağlı olarak koruma seviyesinde çok ciddi bir geliştirme yapmayı uygun gördük. Üzerindeki güç grubunu Kore ile yürüttüğümüz ortak bir çalışmayla değiştirdik, testlerini yaptık. Yaklaşık 1 yıllık bir test sürecini tamamladık. Orada da önemli değişiklikler oldu. Korumanın artması, aktif koruma sisteminin ilavesi, bunlara bağlı olarak tankın ağırlığının değişmesi dolayısıyla bunların hem süspansiyon hem de atış kontrolün stabilizasyonu, hedef takip vesaire gibi kritik unsurlarına etkisi, elektroniklerde de demode olma vesaire konularının hepsi bir araya gelince farklılaşmaya gittik. Tankın atış kontrol sisteminde ASELSAN'la çalıştık ve yepyeni bir atış kontrol sistemini tanka entegre ettik. Bunun yanında tankın beyni olan ve BMC'nin geliştirdiği araç kontrol sistemini tanka entegre ettik. Dolayısıyla bu tank o prototiplere baktığımız zaman yepyeni bir tank onun için de adına Yeni Altay diyoruz."

ALTAY 6000 soruya cevap verecek! TSK’nın gücüne güç katacak

YENİ ALTAY İÇİN 450 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Tank projesinde Dönem-1'de, yani tasarım sürecinde çalışan ekibin gerek o günkü gerekse devam eden hissiyatının "bu bir milli, şirketler üstü bir proje" şeklinde olduğunu ve kendisi dahil ekibin projeyle tankın arkasından geldiğini anlatan Karaaslan, bu ekibi sektörde ve zırhlı araç tasarımında, alt sistem tasarımında ve geliştirilmesinde tecrübeli kişilerle daha da güçlü hale getirdiklerini söyledi. Karaaslan, bugün sadece tankla uğraşan yaklaşık 250'si mühendis, 450 kişilik bir ekibe sahip olduklarını bildirdi.

Türkiye için bu ekibin çok ciddi değer olduğunu dile getiren Karaaslan, "Zaten tankın üzerinde yaptığımız değişikliklere ve geliştirmelere baktığımız zaman sıfırdan bu işe başlayacak ekibin 3 yılda böyle bir işi yapmasının mümkün olmadığını değerlendiriyorum. Dolayısıyla bu anlamda çok iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

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