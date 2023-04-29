ALTAY 6000 soruya cevap verecek! TSK’nın gücüne güç katacak

YENİ ALTAY İÇİN 450 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Tank projesinde Dönem-1'de, yani tasarım sürecinde çalışan ekibin gerek o günkü gerekse devam eden hissiyatının "bu bir milli, şirketler üstü bir proje" şeklinde olduğunu ve kendisi dahil ekibin projeyle tankın arkasından geldiğini anlatan Karaaslan, bu ekibi sektörde ve zırhlı araç tasarımında, alt sistem tasarımında ve geliştirilmesinde tecrübeli kişilerle daha da güçlü hale getirdiklerini söyledi. Karaaslan, bugün sadece tankla uğraşan yaklaşık 250'si mühendis, 450 kişilik bir ekibe sahip olduklarını bildirdi.

Türkiye için bu ekibin çok ciddi değer olduğunu dile getiren Karaaslan, "Zaten tankın üzerinde yaptığımız değişikliklere ve geliştirmelere baktığımız zaman sıfırdan bu işe başlayacak ekibin 3 yılda böyle bir işi yapmasının mümkün olmadığını değerlendiriyorum. Dolayısıyla bu anlamda çok iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum." dedi.