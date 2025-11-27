Yeniden değerleme oranı belli oldu! İşte yeni yılda vergi, harç ve cezalara gelecek artış oranı

2026 VERGİ HARÇ VE CEZALAR İÇİN TABLO
Mevcut yeniden değerleme oranı dikkate alındığında yeni yılda geçerli olacak vergi harç ve cezalar şu şekilde:
|2026 YILI VERGİ HARÇ VE CEZALAR (YÜZDE 25,49)
|Mevcut (TL)
|Yeni Tutar (TL)
|A, A1, A2 ehliyet harcı
|₺1.883,10
|₺2.363,10
|B ehliyet harcı
|₺5.678,60
|₺7.126,08
|Ehliyet yenileme
|₺15,00
|₺18,82
|Yeni ehliyetleri yenileme
|₺340,00
|₺426,67
|Değerli kağıt bedeli
|₺1.420,00
|₺1.781,96
|Pasaport harcı 6 aylık
|₺2.359,40
|₺2.960,81
|Pasaport harcı 1 yıllık
|₺3.449,40
|₺4.328,65
|Pasaport harcı 2 yıllık
|₺5.631,40
|₺7.066,84
|Pasaport harcı 3 yıllık
|₺8.000,00
|₺10.039,20
|Pasaport harcı 3+ yıllık
|₺11.274,00
|₺14.147,74
|Pasaport defter değeri
|₺1.135,00
|₺1.424,31
|Yurt dışı çıkış harcı
|₺1.000,00
|₺1.254,90
|Değiştirme nedeniyle kimlik kartı
|₺185,00
|₺232,16
|Kimlik kartı kayıp bedeli
|₺185,00
|₺232,16
|IMEI kayıt ücreti
|₺45.614,00
|₺57.241,01