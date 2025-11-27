Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 27.11.2025 08:27 Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 08:28

Yeniden değerleme oranı belli oldu! İşte yeni yılda vergi, harç ve cezalara gelecek artış oranı

2026 yılında uygulanacak vergi, harç ve cezaları etkileyecek yeniden değerleme oranı belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek daha önce yaptığı açıklamada yeniden değerleme oranı yerine, enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük artırmak için çalıştıklarını belirtmişti. İşte mevcut yeniden değerleme oranına göre 2026 yılı vegi, harç ve cezalar...

SABAH EKONOMİ SERVİSİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak belirlendiği kaydedildi. Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.

2026'DA NELER DEĞİŞECEK

Yeniden değerleme oranı vergi, harç ve cezalar başta olmak üzere birçok kalemi yakından ilgilendiriyor. Geçmiş yıllarda yeniden değerleme oranına göre bu kalemlerde artışa gidilmişti.

Yeniden değerleme oranının etkilediği kalemler şu şekilde:

*Vergi ve harçlar
*Trafik cezaları
*Çalışanların yemek ve ulaşım giderleri istisnaları

*Kira gelirleri vergi istisnası
*Temettü ve kira gelirlerinde beyan sınırı
*Gayrimenkul satış kazancı istisnası

*Fatura düzenleme ve amortisman sınırı
*Binek otomobillerde gider kısıtları
*Emlak vergisi

*IMEI kayıt ücreti
*Yurt dışı çıkış harcı

BAKAN ŞİMŞEK: HEDEFLENEN ENFLASYON BAZ ALINACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yılda vergi ve harçları, yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı yerine, enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük artırmak için çalıştıklarını belirtmişti.

Şimşek, "Gelir vergisi tarifesi yüzde 25,49 oranıyla güncellenecek. Vatandaşlarımızın aleyhine bir düzenleme yapmayacağız. Çalışanların yararlandığı yol, yemek paralarına ilişkin istisna tutarları, engelli vatandaşlarımızın yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları, kira gelirlerindeki, değer artış kazançlarındaki, arızi kazançlardaki istisna tutarları gibi çok sayıda istisna tutarları da yeniden değerleme oranıyla artırılacak." diye konuştu.

2026 VERGİ HARÇ VE CEZALAR İÇİN TABLO

Mevcut yeniden değerleme oranı dikkate alındığında yeni yılda geçerli olacak vergi harç ve cezalar şu şekilde:

2026 YILI VERGİ HARÇ VE CEZALAR (YÜZDE 25,49)
Mevcut (TL) Yeni Tutar (TL)
A, A1, A2 ehliyet harcı ₺1.883,10 ₺2.363,10
B ehliyet harcı ₺5.678,60 ₺7.126,08
Ehliyet yenileme ₺15,00 ₺18,82
Yeni ehliyetleri yenileme ₺340,00 ₺426,67
Değerli kağıt bedeli ₺1.420,00 ₺1.781,96
Pasaport harcı 6 aylık ₺2.359,40 ₺2.960,81
Pasaport harcı 1 yıllık ₺3.449,40 ₺4.328,65
Pasaport harcı 2 yıllık ₺5.631,40 ₺7.066,84
Pasaport harcı 3 yıllık ₺8.000,00 ₺10.039,20
Pasaport harcı 3+ yıllık ₺11.274,00 ₺14.147,74
Pasaport defter değeri ₺1.135,00 ₺1.424,31
Yurt dışı çıkış harcı ₺1.000,00 ₺1.254,90
Değiştirme nedeniyle kimlik kartı ₺185,00 ₺232,16
Kimlik kartı kayıp bedeli ₺185,00 ₺232,16
IMEI kayıt ücreti ₺45.614,00 ₺57.241,01