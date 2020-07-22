Yerli ve milli tohum 'Hüseyinbey' rekor kırdı

Bugünün gurur günleri olduğuna işaret eden Eser, şöyle devam etti:

"Çok mutluyuz. Bunu bize bahşeden Allah'a hamdederiz. Bugün Türk ıslahçısının başarısının tescillendiği gündür. Türkiye tarihinde ilk defa bir dekardan 1730 kilogramlık verim alındı. Ülkeye, Türk milletine ve Türk çiftçisine hayırlı olsun. İnşallah bu çeşitten daha yüksek verimli modeller yakın zamanda ıslahçılarımızın yerli ve milli imkanlarıyla gelecektir. Bundan sonra Türk ıslahçılarının dünyada söz sahibi olacağını düşünüyorum. Bu verimle bu tescillendi. Çiftçilerin, yetkililerin herkesin yerli ve milli tohumumuza sahip çıkmasını bekliyoruz."