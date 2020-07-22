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Yerli ve milli tohum 'Hüseyinbey' rekor kırdı

Uzun yıllar süren ıslah çalışmaları sonucunda geliştirilen ve iki yıldır 'nin farklı bölgelerinde üreticiler tarafından tercih edilen yerli ve milli tohum çeşidi "Hüseyinbey"in kullanıldığı 'daki buğday tarlasından bir dekardan 1 ton 730 kilogram verim alındı Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Başkanı Vehbi Eser, "Türkiye tarihinde ilk defa bir dekardan 1730 kilogramlık verim alındı." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 22.07.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 09:57
Yerli ve milli tohum 'Hüseyinbey' rekor kırdı

"Hüseyinbey" tohumu, ülke şartlarına uygunluğu, yüksek verim kapasitesi ve yerlilik özelliğiyle çiftçiler için önemli bir alternatif oldu. İki yıldır 'nin farklı bölgelerinde üreticiler tarafından tercih edilen yerli tohum çeşidinin 'da ekildiği buğday tarlasından alınan verim, hem üreticileri hem de bitki ıslahçılarının yüzünü güldürdü.

Yerli ve milli tohum 'Hüseyinbey' rekor kırdı

Alaca ilçesinde çiftçilik yapan Orhan Arslan'ın yaklaşık 40 dönümlük arazisine ektiği Hüseyinbey tohumundan biçerdöver ile gerçekleştirilen hasatta, dekar başına 1730 kilogram ürün alındı.

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Yerli ve milli tohum 'Hüseyinbey' rekor kırdı

"TÜRK ISLAHÇILARININ DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Tarladaki hasada katılan Vehbi Eser, AA muhabirine, yerli ve milli Hüseyinbey çeşidinin yüksek verimi, hastalıklara ve kötü çevre şartları ile özellikle 'de çok fazla bilinmeyen kök ve kök boğazı hastalıklarına karşı dayanıklılığıyla dikkati çektiğini söyledi.

Yerli ve milli tohum 'Hüseyinbey' rekor kırdı

"Hüseyinbey" tohumunun yıllardır Türk ıslahçılarının bir ton sınırını geçme hedefinin sonuna geldiğinin göstergesi olduğunu vurgulayan Eser, "Daha önce yerli ve milli bir çeşit, Hüseyinbey, ülkemizde, çiftçi şartlarında 1200 kilogram ile en yüksek verim alma rekorunu kırmıştı. Birçok bölgemizden 1 tonun üzerinde verim alındı." dedi.

Yerli ve milli tohum 'Hüseyinbey' rekor kırdı

Bugünün gurur günleri olduğuna işaret eden Eser, şöyle devam etti:

"Çok mutluyuz. Bunu bize bahşeden Allah'a hamdederiz. Bugün Türk ıslahçısının başarısının tescillendiği gündür. tarihinde ilk defa bir dekardan 1730 kilogramlık verim alındı. Ülkeye, Türk milletine ve Türk çiftçisine hayırlı olsun. İnşallah bu çeşitten daha yüksek verimli modeller yakın zamanda ıslahçılarımızın yerli ve milli imkanlarıyla gelecektir. Bundan sonra Türk ıslahçılarının dünyada söz sahibi olacağını düşünüyorum. Bu verimle bu tescillendi. Çiftçilerin, yetkililerin herkesin yerli ve milli tohumumuza sahip çıkmasını bekliyoruz."

Yerli ve milli tohum 'Hüseyinbey' rekor kırdı

Eser, dünyada ise dekar başına alınan en yüksek veriminin 1739 kilogram ile Yeni Zelandalı bir çiftçiye ait olduğunu kaydetti.

Yerli ve milli tohum 'Hüseyinbey' rekor kırdı

"DÜNYA REKORUNA YAKLAŞTIK"

Çiftçi Orhan Arslan da ilk defa iki yıl önce deneme amacıyla 7 dönümlük alanda ektiği Hüseyinbey'in veriminden çok memnun kaldığı için geçen sene de yerli tohumu kullanarak 40 dönümlük tarlasına ekim yaptığını anlattı.

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