En İyi Zombi Filmleri 2021 - Geçmişten Günümüze En Çok İzlenen Zombi Filmleri Listesi

ZOMBIELAND
2009 yılında vizyona giren Zombieland, Ruben Fleischer tarafından yönetilen korku komedi türünde bir zombi filmidir. Başrollerini Emma Stone, Jesse Eisenberg ve Woody Harrelson'ın paylaştığı Zombieland, arama motoruna netflix zombi filmleri yazılarak Netflix üzerinden ister Türkçe altyazılı ister Türkçe dublajlı olarak izlenebilir.
KONUSU
Dünya, büyük bir zombi istilası altındadır. Son derece korkak ama doğru kurallara uyan Columbus, hamleleri sayesinde hayatta kalmayı başarmıştır. Tallahassee ise elinde otomatik tüfek ile gezen, zombi avlamayı seven ve en sevdiği şey kek yemek olan son derece sert görünümlü bir adamdır. İstila sırasında hayatta kalabilmek adına insanları soymayı tercih eder kız kardeşler Wichita ve Little Rock ile karşılaşan Columbus ile Tallahassee, son derece zor maceralar yaşarlar. Bu dörtlü zaman içerisinde birbirine bağlanır ve birbirlerinin arkasını kollamaya başlar.