En İyi Zombi Filmleri 2021 - Geçmişten Günümüze En Çok İzlenen Zombi Filmleri Listesi

ZOMBİ EKSPRESİ - TRAIN TO BUSAN

Uzak doğu zombi filmleri arasında bir başyapıt olan Zombi Ekspresi (Train to Busan) 2017 senesinde vizyona girmiştir. Sang – Ho Yeon tarafından yönetilen filmin senaristliğini ise Joo – Suk Park üstlenmiştir. Zombi Ekspresi'nin IMDb puanı ise 7,6'dır. Zombi Ekspresi, virüs zombi filmleri arasında konuyu en iyi ve en gergin şekilde işleyen filmlerdendir.

KONUSU

Yoğun iş temposu sebebi ile kızını ihmal eden Sok – Woo, doğum gününde kızının ısrarına dayanamayarak onu annesinin yanına götürmek için gönülsüz bir biçimde Seul'den kalkan Busan trenine biner. Tren tam kalkacakken Güney Kore'yi etkisi altına almış olan zombi virüsünden etkilenen bir kadın da trene biner ve virüsü trendekilere yaymaya başlar. Virüs, trende hızla yayılırken Sok – Woo, kızı ve trendeki diğer yolcular hayatta kalmak için mücadele etmeye çalışırlar.