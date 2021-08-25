Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri En İyi Zombi Filmleri 2021 - Geçmişten Günümüze En Çok İzlenen Zombi Filmleri Listesi
Giriş Tarihi: 25.08.2021 13:49 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 13:49

En İyi Zombi Filmleri 2021 - Geçmişten Günümüze En Çok İzlenen Zombi Filmleri Listesi

Zombiler, genellikle bir kimyasal tepkime ya da kimyasal patlama sebebi ile ölen ve sonradan dirilen ölülerdir. Yaşayan ölüler adıyla da tanınan zombilerin ortak paydaları ise insan beyni yemeleri ve son derece yavaş hareket etmeleridir. Post-apokaliptik konuları seven birçok insanın dikkatini çeken geçmişten günümüze en çok izlenen zombi filmlerini sizler için derledik.

En İyi Zombi Filmleri 2021 - Geçmişten Günümüze En Çok İzlenen Zombi Filmleri Listesi

İlk olarak 1932 senesinde beyaz perdede görülmeye başlayan zombiler zaman içerisinde birçok insanın ilgisini çekmiş ve daha fazla daha farklı şekillerde sinemada yer almaya başlamışlardır. Gerçek dışı bir korku ögesi olarak tanımlanan zombiler önceleri oldukça yavaş olarak tanımlanırken günümüzde organize hareket eden ve farklı özellikleri olan zombi filmleri de çekilmiştir.

En İyi Zombi Filmleri 2021 - Geçmişten Günümüze En Çok İzlenen Zombi Filmleri Listesi

YAŞAYAN ÖLÜLERİN GECESİ

George A. Romero tarafından çekilen Yaşayan Ölülerin Gecesi, (The Night of the Living Dead) en iyi zombi filmleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Başrollerini Duane Jones, Karl Hardman ve Judith O'Dea'nın paylaştığı Yaşayan Ölülerin Gecesi, zombi istilasını konu alan ilk zombi filmidir.

KONUSU

Korku zombi filmleri kategorisinden bir film olan Yaşayan Ölülerin Gecesi'nin konusu şöyledir; Barbra ve kardeşi Johnny, babalarının mezarını ziyaret edebilmek için şehir merkezinden epey uzakta olan mezarlığa giderler. Babaları için dua ettikleri sırada ise yanlarına gelmekte olan bir yabancının siluetini görürler. Barbra'nın aksine son derece rahat davranan Johnny, bu siluetin saldırısına uğrar ve olduğu yerde ölür. Fakat bu ölüm Johnny için son olmak yerine korkunç bir başlangıç olur. Johnny'nin halini gören Barbra ise büyük bir travma geçirir ve bulduğu ilk alana sığınır. Çok kısa bir sürede ise burada yalnız olmadığını anlar. Kasabada kendini zombilerden korumaya çalışan tek kişi Barbra değildir ve dışarıda kurtulmayı bekleyen birçok kişi daha vardır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
En İyi Zombi Filmleri 2021 - Geçmişten Günümüze En Çok İzlenen Zombi Filmleri Listesi

PARANORMAN

2012 senesinde çekilmiş olan Paranorman, zombi çizgi filmleri kategorisinde yer almaktadır. Sam Fell ve Chris Butler'ın yönettiği animasyonun başrollerini ise Alex Borstein, Tucker Albrizzi ve Kodi Smit-McPhee paylaşmaktadır. Paranorman'ın IMDb puanı ise 7,0.

KONUSU

Norman, ölü insanların ruhlarını görüp onlarla iletişim kurabilen 10 yaşında bir çocuktur. Bir gün zombiler Norman'ın yaşadığı kasabayı işgal eder ve bu durumdan korkan kasaba halkının yardım isteyebileceği tek isim Norman'dır.

En İyi Zombi Filmleri 2021 - Geçmişten Günümüze En Çok İzlenen Zombi Filmleri Listesi

ZOMBİ EKSPRESİ - TRAIN TO BUSAN

Uzak doğu zombi filmleri arasında bir başyapıt olan Zombi Ekspresi (Train to Busan) 2017 senesinde vizyona girmiştir. Sang – Ho Yeon tarafından yönetilen filmin senaristliğini ise Joo – Suk Park üstlenmiştir. Zombi Ekspresi'nin IMDb puanı ise 7,6'dır. Zombi Ekspresi, virüs zombi filmleri arasında konuyu en iyi ve en gergin şekilde işleyen filmlerdendir.

KONUSU

Yoğun iş temposu sebebi ile kızını ihmal eden Sok – Woo, doğum gününde kızının ısrarına dayanamayarak onu annesinin yanına götürmek için gönülsüz bir biçimde Seul'den kalkan Busan trenine biner. Tren tam kalkacakken Güney Kore'yi etkisi altına almış olan zombi virüsünden etkilenen bir kadın da trene biner ve virüsü trendekilere yaymaya başlar. Virüs, trende hızla yayılırken Sok – Woo, kızı ve trendeki diğer yolcular hayatta kalmak için mücadele etmeye çalışırlar.

En İyi Zombi Filmleri 2021 - Geçmişten Günümüze En Çok İzlenen Zombi Filmleri Listesi

ZOMBIELAND

2009 yılında vizyona giren Zombieland, Ruben Fleischer tarafından yönetilen korku komedi türünde bir zombi filmidir. Başrollerini Emma Stone, Jesse Eisenberg ve Woody Harrelson'ın paylaştığı Zombieland, arama motoruna netflix zombi filmleri yazılarak Netflix üzerinden ister Türkçe altyazılı ister Türkçe dublajlı olarak izlenebilir.

KONUSU

Dünya, büyük bir zombi istilası altındadır. Son derece korkak ama doğru kurallara uyan Columbus, hamleleri sayesinde hayatta kalmayı başarmıştır. Tallahassee ise elinde otomatik tüfek ile gezen, zombi avlamayı seven ve en sevdiği şey kek yemek olan son derece sert görünümlü bir adamdır. İstila sırasında hayatta kalabilmek adına insanları soymayı tercih eder kız kardeşler Wichita ve Little Rock ile karşılaşan Columbus ile Tallahassee, son derece zor maceralar yaşarlar. Bu dörtlü zaman içerisinde birbirine bağlanır ve birbirlerinin arkasını kollamaya başlar.

SON DAKİKA