En İyi Zombi Filmleri 2021 - Geçmişten Günümüze En Çok İzlenen Zombi Filmleri Listesi

YAŞAYAN ÖLÜLERİN GECESİ

George A. Romero tarafından çekilen Yaşayan Ölülerin Gecesi, (The Night of the Living Dead) en iyi zombi filmleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Başrollerini Duane Jones, Karl Hardman ve Judith O'Dea'nın paylaştığı Yaşayan Ölülerin Gecesi, zombi istilasını konu alan ilk zombi filmidir.

KONUSU

Korku zombi filmleri kategorisinden bir film olan Yaşayan Ölülerin Gecesi'nin konusu şöyledir; Barbra ve kardeşi Johnny, babalarının mezarını ziyaret edebilmek için şehir merkezinden epey uzakta olan mezarlığa giderler. Babaları için dua ettikleri sırada ise yanlarına gelmekte olan bir yabancının siluetini görürler. Barbra'nın aksine son derece rahat davranan Johnny, bu siluetin saldırısına uğrar ve olduğu yerde ölür. Fakat bu ölüm Johnny için son olmak yerine korkunç bir başlangıç olur. Johnny'nin halini gören Barbra ise büyük bir travma geçirir ve bulduğu ilk alana sığınır. Çok kısa bir sürede ise burada yalnız olmadığını anlar. Kasabada kendini zombilerden korumaya çalışan tek kişi Barbra değildir ve dışarıda kurtulmayı bekleyen birçok kişi daha vardır.