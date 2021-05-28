Gerek arkadaşlarla, gerek aile ortamında veya bireysel anlamda güzel vakit geçirmek amacıyla filmseverlerin vazgeçilmezi haline gelen en iyi Türk komedi filmleri, her gün binlerce kişinin araştırma konusu haline geliyor. İzleyenlerine kahkaha dolu dakikalar yaşatan türk yapımı komedi filmlerinden defalarca izlenmesine rağmen izleyenlerini her seferinde ekran başına kilitliyor. Yeni, Eski Türk Yapımı Yerli Komedi Film Önerileri denince ilk akla gelen Hababam Sınıfı serisi de listede olmazsa olmazlar arasında.

2021 EN İYİ TÜRK KOMEDİ FİLMLERİ

Özellikle eski Türk komedi filmleri denince akla gelen Hababam Sınıfı, serisindeki her bir filmle izleyenlerini gencinden yaşlısına ekran başına kilitliyor. Boş zamanları daha keyifli bir hale getirmek amacıyla her gün binlerce kişi mutlaka izlenmesi gereken bu filmleri araştırırken 2021 yılına kadarki en iyi 25 komedi filmi önerisini bu listede bulabilirsiniz…

EN ÇOK İZLENEN YERLİ KOMEDİ FİLMLERİ

Türk komedi filmi önerileri listesinde birbirinden sürükleyici ve kahkaha dolu senaryolarıyla tam 25 tane en çok izlenen yerli komedi filmleri yer alıyor. Bunlar; Hababam Sınıfı Serisi ile Kemal Sunal hayranlarına nostaljik bir keyif sunarken Ölümlü Dünya ile ise son dönemin en çok konuşulan ve en yeni türk komedi filmleriyle de günümüz komedisini izleyenleriyle buluşturan yapımlar olarak karşımıza çıkıyor…