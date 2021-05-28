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Haberler Galeri Tüm Zamanların En İyi Türk Komedi Filmleri 2021 - Yeni, Eski Türk Yapımı Yerli Komedi Filmi Ve Film Önerileri
Giriş Tarihi: 18.02.2021 18:17 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 13:36

Tüm Zamanların En İyi Türk 2021 - Yeni, Eski Türk Yapımı Yerli Komedi Filmi Ve Film Önerileri

Özellikle boş zamanları değerlendirmek, keyifli vakit geçirmek amacıyla izlenmek istenen "En İyi Türk " her gün binlerce vatandaşın gündemine geliyor. Eski yeni fark etmeksizin her izlendiğinde seyircilerini ekranlara kilitleyen ve kahkaha tufanı yaşatan türk komedi filmleri, en çok da pandemi sürecinde vakit geçirmek amacıyla sıkça araştırılan konular arasında yer aldı. Türk yapımı yerli komedi filmlerinden mutlaka izlenmesi gerekenleri sizler için bu başlık altında topladık. İşte Yeni, Eski Türk Yapımı Yerli Komedi Filmi Ve Film Önerileri…

En İyi Türk Komedi Filmleri 2021 - Yeni, Eski Türk Yapımı Yerli Komedi Filmi Ve Film Önerileri

Gerek arkadaşlarla, gerek aile ortamında veya bireysel anlamda güzel vakit geçirmek amacıyla filmseverlerin vazgeçilmezi haline gelen en iyi Türk , her gün binlerce kişinin araştırma konusu haline geliyor. İzleyenlerine kahkaha dolu dakikalar yaşatan türk yapımı komedi filmlerinden defalarca izlenmesine rağmen izleyenlerini her seferinde ekran başına kilitliyor. Yeni, Eski Türk Yapımı Yerli Komedi Film Önerileri denince ilk akla gelen Hababam Sınıfı serisi de listede olmazsa olmazlar arasında.

2021 EN İYİ TÜRK KOMEDİ FİLMLERİ

Özellikle eski Türk komedi filmleri denince akla gelen Hababam Sınıfı, serisindeki her bir filmle izleyenlerini gencinden yaşlısına ekran başına kilitliyor. Boş zamanları daha keyifli bir hale getirmek amacıyla her gün binlerce kişi mutlaka izlenmesi gereken bu filmleri araştırırken 2021 yılına kadarki en iyi 25 komedi filmi önerisini bu listede bulabilirsiniz…

EN ÇOK İZLENEN YERLİ KOMEDİ FİLMLERİ

Türk komedi filmi önerileri listesinde birbirinden sürükleyici ve kahkaha dolu senaryolarıyla tam 25 tane en çok izlenen yerli komedi filmleri yer alıyor. Bunlar; Hababam Sınıfı Serisi ile Kemal Sunal hayranlarına nostaljik bir keyif sunarken Ölümlü Dünya ile ise son dönemin en çok konuşulan ve en yeni türk komedi filmleriyle de günümüz komedisini izleyenleriyle buluşturan yapımlar olarak karşımıza çıkıyor…

En İyi Türk Komedi Filmleri 2021 - Yeni, Eski Türk Yapımı Yerli Komedi Filmi Ve Film Önerileri

1.Hababam Sınıfı

Hababam Sınıfı, Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı adlı Hababam kitap serisinden uyarlanarak yapılan bir film serisidir. Serinin ilk filmi 1975 yılında çekilmiş ve yıllar geçse de izleyenlerinin zihninden silinememiştir.

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En İyi Türk Komedi Filmleri 2021 - Yeni, Eski Türk Yapımı Yerli Komedi Filmi Ve Film Önerileri

2.Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

ilk Hababam Sınıfı filminin yapımından bir sene sonra vizyona giren komedi filmi. Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği Rıfat Ilgaz'ın eserinden uyarlanmış serinin ikinci ve oldukça büyük hasılat sağlayan filmdir. Değerli oyuncu kadrosuyla izleyenlerini yıllar geçse de kahkaya boğan bu film, genç yaşlı demeden her izleyenini kahkahaya boğmayı başarıyor.

En İyi Türk Komedi Filmleri 2021 - Yeni, Eski Türk Yapımı Yerli Komedi Filmi Ve Film Önerileri

3.Hababam Sınıfı Uyanıyor

Serinin sevilen filminde bu kez Hababam Sınıfı'na Ahmet adında çalışkan bir öğrenci gelmesiyle beraber çalkalanmaya başlar. Hababam, başta köylü diye alay ettiği Ahmet'i de kendisine benzetmeye çalışır. Ama hiç ummadıkları şekilde, Ahmet kolay pes etmeyen, duyarlı ve duygulu bir çocuktur.

En İyi Türk Komedi Filmleri 2021 - Yeni, Eski Türk Yapımı Yerli Komedi Filmi Ve Film Önerileri

4.Hababam Sınıf Askerde

Orjinal Hababam Sınıfı'nı aratmayacak nitelikteki komedi filmi 2005 yılında izleyenleriyle buluşmuştur. Filmde konu olarak yaşıtları çoktan iş güç sahibi olan Hababam Sınıfı'nın dur durak bilmez haylazlıkları artık dayanılmaz boyutlara gelmesiyle okul müdürü Deli Bedri'nin onları askere göndermesiyle başlar.

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