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Haberler Galeri DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ 2025: Doğum ve çocuk yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?
Giriş Tarihi: 16.05.2025 12:18 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 12:18

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ 2025: Doğum ve çocuk yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2025 yılı "Aile Yılı" kapsamında artırılan doğum yardımı ödemeleri merak ediliyor. 1 Ocak 2025 sonrası doğan çocuklar için verilen destekler; ilk çocukta 5.000 TL tek seferlik, ikinci çocukta aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklarda ise aylık 5.000 TL olarak güncellendi. Başvurular e-Devlet üzerinden alınırken, ödemelerin hangi tarihte hesaplara yatacağı da araştırılıyor. Peki, Doğum ve çocuk yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ 2025: Doğum ve çocuk yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Yılı kapsamında doğum yardımı ödemelerinde artışa gitti. Yeni düzenlemeye göre, birinci çocuk için 5.000 TL tek seferlik, ikinci çocuk için her ay 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise her ay 5.000 TL destek sağlanacak. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaya devam ederken, Mayıs ayı itibarıyla ödeme tarihleri de merak konusu oldu. Peki, Doğum ve çocuk yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar...

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ 2025: Doğum ve çocuk yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, başvuruların değerlendirilmesinin ardından ilk ödemelerin, Anneler Günü'nün de denk geldiği mayıs ayı içerisinde annelerin hesaplarına aktarılacağını belirtti.

Ödemelerin herhangi bir ön şart aranmaksızın, çocukların 5 yaşına kadar düzenli ve kesintisiz şekilde yapılacağını ifade eden Bakan Göktaş, bu desteklerin annelerin yanında olma kararlılıklarını gösterdiğini vurguladı.

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DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ 2025: Doğum ve çocuk yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?

BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU!

"Doğum desteklerine başvuruları 8 Nisan itibarıyla e-Devlet üzerinden almaya başladık. Ailelerimizin yoğun bir ilgisi var. Bugün itibarıyla 287 bin 518 başvuru yapıldı. En çok başvuruyu yüzde 41 oranıyla birinci çocuk için aldık. Buna göre bu yıl dünyaya gelen birinci çocuk için başvuru sayısı ise 116 bin 594 oldu. İkinci çocuk başvuru oranı yüzde 31, başvuru sayısı 88 bin 982. Üçüncü çocuk başvuru oranı yüzde 18, başvuru sayısı 51 bin 843. Üçün üzerinde çocuğu olan ailelerimizin başvuru oranı yüzde 10, başvuru sayısı ise 30 bin 99 olarak, gerçekleşti. En çok başvuru yapan illere baktığımızda da ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul'u Ankara ve Şanlıurfa illeri takip etti."

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ 2025: Doğum ve çocuk yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?

1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI

İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)

2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)

3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ 2025: Doğum ve çocuk yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.

Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.