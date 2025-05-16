Giriş Tarihi: 16.05.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
12:18
DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ 2025: Doğum ve çocuk yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2025 yılı "Aile Yılı" kapsamında artırılan doğum yardımı ödemeleri merak ediliyor. 1 Ocak 2025 sonrası doğan çocuklar için verilen destekler; ilk çocukta 5.000 TL tek seferlik, ikinci çocukta aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklarda ise aylık 5.000 TL olarak güncellendi. Başvurular e-Devlet üzerinden alınırken, ödemelerin hangi tarihte hesaplara yatacağı da araştırılıyor. Peki, Doğum ve çocuk yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?