Eurovision 2025 birincisi kim oldu, hangi ülke? 69. Şarkı Yarışması tamamlandı! Eurovision 2025 finalinde kim kazandı?

Eurovision 2025 birincisi bu yıl da ortaya çıktı. Winner yazısı ile ekranlara yansıyan kazanan ülke ve sanatçının performansı ile birlikte gelecek yıl şarkı yarışmasının nerede yapılacağı da belli olmuş oldu. Peki; Eurovision'u kim kazandı, hangi ülke? İşte, finale çıkan ülkeler ve kazanan: