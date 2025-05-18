Giriş Tarihi: 18.05.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
09:14
Eurovision 2025 birincisi kim oldu, hangi ülke? 69. Şarkı Yarışması tamamlandı! Eurovision 2025 finalinde kim kazandı?
İsviçre'nin Basel kentinde gerçekleşen 69. Eurovision Şarkı Yarışması finali ile kapanışı yaptı. Geçtiğimiz yılın kazananı Nemo sahnede yerini alırken finale çıkan ülkeler de bir bir performanslarını sergiledi. Bu yıl boykot çağrıları ile eleştirilerin odağında yer alan yarışmada sonuç belli oldu. Peki; Eurovision 2025 kim kazandı, hangi ülke? İşte, Eurovision 2025 birincisi: