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Giriş Tarihi: 18.05.2025 09:07 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 09:14

Eurovision 2025 birincisi kim oldu, hangi ülke? 69. Şarkı Yarışması tamamlandı! Eurovision 2025 finalinde kim kazandı?

İsviçre'nin Basel kentinde gerçekleşen 69. Eurovision Şarkı Yarışması finali ile kapanışı yaptı. Geçtiğimiz yılın kazananı Nemo sahnede yerini alırken finale çıkan ülkeler de bir bir performanslarını sergiledi. Bu yıl boykot çağrıları ile eleştirilerin odağında yer alan yarışmada sonuç belli oldu. Peki; Eurovision 2025 kim kazandı, hangi ülke? İşte, Eurovision 2025 birincisi:

Eurovision 2025 birincisi kim oldu, hangi ülke? 69. Şarkı Yarışması tamamlandı! Eurovision 2025 finalinde kim kazandı?

Eurovision 2025 birincisi bu yıl da ortaya çıktı. Winner yazısı ile ekranlara yansıyan kazanan ülke ve sanatçının performansı ile birlikte gelecek yıl şarkı yarışmasının nerede yapılacağı da belli olmuş oldu. Peki; Eurovision'u kim kazandı, hangi ülke? İşte, finale çıkan ülkeler ve kazanan:

Eurovision 2025 birincisi kim oldu, hangi ülke? 69. Şarkı Yarışması tamamlandı! Eurovision 2025 finalinde kim kazandı?

EUROVİSİON 2025 FİNALİ GERÇEKLEŞTİ

Bu yıl İsrail'in katılımı nedeniyle pek çok ülkeden tepki alan ve boykot çağrıları ile eleştirilerin hedefi haline gelen Eurovision Şarkı Yarışması 69. kez gerçekleşti.

17 Mayıs tarihinde yapılan finalde geçtiğimiz yılın kazananı Nemo da sahne aldı.

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Eurovision 2025 birincisi kim oldu, hangi ülke? 69. Şarkı Yarışması tamamlandı! Eurovision 2025 finalinde kim kazandı?

İsviçre'nin Basel kentinde gerçekleşen gösteride Danimarka'dan Yunanistan'a Avusturya'dan İzlanda'ya pek çok ülke sahne aldı.

26 ülkenin çıktığı finalde kazanan 436 puan aldı.

Eurovision 2025 birincisi kim oldu, hangi ülke? 69. Şarkı Yarışması tamamlandı! Eurovision 2025 finalinde kim kazandı?

EUROVİSİON 2025 BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Eurovision 2025 kim kazandı sorusu ile dün akşam gündem olurken. Birinci akşam saatlerinde ortaya çıktı. Bu yılın Eurovision birincisi Avusturya temsilcisi JJ oldu. Katılımcı Wasted Love şarkısı ile birinciliğe ulaştı.

Eurovision 2025 birincisi kim oldu, hangi ülke? 69. Şarkı Yarışması tamamlandı! Eurovision 2025 finalinde kim kazandı?