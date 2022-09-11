Giriş Tarihi: 11.09.2022 12:01
Güncelleme Tarihi: 11.09.2022
12:01
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan Icardi ve Mata için flaş karar! Okan Buruk tercihini yaptı...
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'yı son dakikalarda bulduğu golle yenen sarı-kırmızılılar, bu hafta da kazanarak üst üste 2. galibiyetini hedefliyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yeni transferler Mauro Icardi ve Juan Mata için kararını verdi. İşte detaylar...