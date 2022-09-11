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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan Icardi ve Mata için flaş karar! Okan Buruk tercihini yaptı...
Giriş Tarihi: 11.09.2022 12:01 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 12:01

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan Icardi ve Mata için flaş karar! Okan Buruk tercihini yaptı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'yı son dakikalarda bulduğu golle yenen sarı-kırmızılılar, bu hafta da kazanarak üst üste 2. galibiyetini hedefliyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yeni transferler Mauro Icardi ve Juan Mata için kararını verdi. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan Icardi ve Mata için flaş karar! Okan Buruk tercihini yaptı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'yı son dakikalarda bulduğu golle yenen sarı-kırmızılılar, bu hafta da kazanarak üst üste 2. galibiyetini hedefliyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yeni transferler Mauro Icardi ve Juan Mata için kararını verdi. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan Icardi ve Mata için flaş karar! Okan Buruk tercihini yaptı...

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maçın 11'ini netleştirirken, yeni transferlerle ilgili flaş bir karar verdi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan Icardi ve Mata için flaş karar! Okan Buruk tercihini yaptı...

Sarı-kırmızılıların bu sezonki parlayan yıldızı Sacha Boey'un sözleşmesindeki bonus maddesi devreye giriyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan Icardi ve Mata için flaş karar! Okan Buruk tercihini yaptı...

Geçen sezon Rennes'den 1 milyon 150 bin Euro'ya bonservisi alınan ve bu akşamki Kasımpaşa maçıyla 25. kez sarı-kırmızılı formayı giymeye hazırlanan Boey için Fransızlar'a 285 bin Euro ek ödeme yapılacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan Icardi ve Mata için flaş karar! Okan Buruk tercihini yaptı...

21 yaşındaki sağ bekin 50 ve 75. maçlara da özel bonusu bulunuyor.

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