Son dakika Galatasaray haberleri: Geçtiğimiz hafta 10 kişi kaldığı maçta Gaziantep FK'yı 2-1 yenen Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. 1-0 yenik duruma düşen sarı-kırmızılılar, maçı çevirmeyi başardı ve Kerem Aktürkoğlu'nun başarılı oyunuyla sahadan 3-2 galip ayrıldı. Kritik galibiyetin ardından Galatasaray'la ilgili flaş bir değerlendirme yapılırken, Okan Buruk'u bekleyen büyük tehlike açıklandı. İşte detaylar...