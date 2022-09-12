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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Maçtan sonra flaş sözler! "Okan Buruk'u bekleyen büyük tehlike! Ne Icardi ne de Mata..."
Giriş Tarihi: 12.09.2022 07:31 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 07:31

Son dakika Galatasaray haberleri: Maçtan sonra flaş sözler! "Okan Buruk'u bekleyen büyük tehlike! Ne Icardi ne de Mata..."

Son dakika Galatasaray haberleri: Geçtiğimiz hafta 10 kişi kaldığı maçta Gaziantep FK'yı 2-1 yenen Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. 1-0 yenik duruma düşen sarı-kırmızılılar, maçı çevirmeyi başardı ve Kerem Aktürkoğlu'nun başarılı oyunuyla sahadan 3-2 galip ayrıldı. Kritik galibiyetin ardından Galatasaray'la ilgili flaş bir değerlendirme yapılırken, Okan Buruk'u bekleyen büyük tehlike açıklandı. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Maçtan sonra flaş sözler! Okan Buruk’u bekleyen büyük tehlike! Ne Icardi ne de Mata...

Son dakika Galatasaray haberleri: Geçtiğimiz hafta 10 kişi kaldığı maçta Gaziantep FK'yı 2-1 yenen Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. 1-0 yenik duruma düşen sarı-kırmızılılar, maçı çevirmeyi başardı ve Kerem Aktürkoğlu'nun başarılı oyunuyla sahadan 3-2 galip ayrıldı. Kritik galibiyetin ardından Galatasaray'la ilgili flaş bir değerlendirme yapılırken, Okan Buruk'u bekleyen büyük tehlike açıklandı. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Maçtan sonra flaş sözler! Okan Buruk’u bekleyen büyük tehlike! Ne Icardi ne de Mata...

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Maçtan sonra flaş sözler! Okan Buruk’u bekleyen büyük tehlike! Ne Icardi ne de Mata...

Mücadelenin başlarında 1-0 yenik duruma düşen sarı-kırmızılılar geri dönmeyi başardı ve sahadan 3-2 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Maçtan sonra flaş sözler! Okan Buruk’u bekleyen büyük tehlike! Ne Icardi ne de Mata...

Üst üste 2. galibiyetini alıp yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Bafetimbi Gomis ve Kerem Aktürkoğlu (2) kaydetti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Maçtan sonra flaş sözler! Okan Buruk’u bekleyen büyük tehlike! Ne Icardi ne de Mata...

Tempolu mücadelenin ardından SABAH Spor yazarları dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

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