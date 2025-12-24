Haberler
3.5 milyon sterlinlik devasa hediye... Cristiano Ronaldo müstakbel eşi Georgina Rodriguez için kesenin ağzını açtı!
Giriş Tarihi: 24.12.2025 09:18
10 yıllık birlikteliklerinden sonra Georgina Rodriguez'e 5 milyon dolarlık yüzükle evlilik teklifi eden futbolcu Cristiano Ronaldo, bu sefer servet değerindeki hediyesiyle gündeme geldi. Müstakbel eşi için kesenin ağzını açan Ronaldo 3.5 milyon sterlinlik jestiyle bakın ne aldı...