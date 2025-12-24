Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 24.12.2025 09:18

3.5 milyon sterlinlik devasa hediye... Cristiano Ronaldo müstakbel eşi Georgina Rodriguez için kesenin ağzını açtı!

10 yıllık birlikteliklerinden sonra Georgina Rodriguez'e 5 milyon dolarlık yüzükle evlilik teklifi eden futbolcu Cristiano Ronaldo, bu sefer servet değerindeki hediyesiyle gündeme geldi. Müstakbel eşi için kesenin ağzını açan Ronaldo 3.5 milyon sterlinlik jestiyle bakın ne aldı...

Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, sadece kariyerindeki başarıları değil, aynı zamanda özel hayatıyla da öne çıkan isimlerden biri olmaya devam ediyor.

Ünlü futbolcu Ronaldo, çocuklarının annesi Georgina Rodriguez'le uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşıyor.

SONUNDA MURADINA ERDİ!

2016 yılından itibaren birlikte olan ünlü çiftten müjdeli haber ise sonunda gelmişti.

DEVASA YÜZÜK GÜNDEM OLDU!

Cristiano Ronaldo, 9 yıllık sevgilisi Georgina Rodriguez'e devasa büyüklükteki bir yüzükle evlilik teklif etmişti.

RONALDO EVLİLİK TEKLİF ETTİ

Georgina Rodriguez 5 milyon dolar değerindeki tektaşını sosyal medyada paylaşarak, "Evet istiyorum. Bu ve tüm hayatımda" notunu eklemişti.

31 yaşındaki Arjantinli-İspanyol model, devasa elmasla yapılan dudak uçuklatan teklifin ardından 40 yaşındaki Portekizli futbolcuyla yakında evlenecek.

MÜSTAKBEL EŞİ İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI!

Georgina Rodriguez için 5 milyon dolarlık tektaş tercihi yapan Cristiano Ronaldo, bu sefer devasa jestiyle magazin gündemini salladı.

Ünlü futbolcunun, Orta Doğu'da Kızıldeniz açıklarında konumlanan Nujuma Adası'nda iki lüks villa aldığı öğrenildi.

DEĞERİ 3,5 MİLYON STERLİN!

Yaklaşık 16 mil açıkta bulunan adadan satın alınan villaların her birinin değerinin 3,5 milyon sterlin civarında olduğu belirtilirken, mülklerden birinin üç yatak odalı ve aile yaşamına uygun şekilde planlandığı, diğerinin ise iki yatak odalı olduğu aktarıldı.

Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı için yapmış olduğu bu yatırım kısa sürede magazin gündemini salladı.

NİŞANLISINA SİTEM ETTİ!

Cristiano Ronaldo'yla yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Georgina Rodriguez, geçen günlerde de çok konuşulan açıklamalara imza atmıştı.

"BENİ 10 YIL BEKLETTİ"

Georgina Rodriguez röportajında bu nişan ve yüzük için "Beni 10 yıl bekletti. Bu yapabileceği şeylerin en azıydı inanın. Bir zahmet yani yapıversin!" diyerek nişanlısına sitem etmişti.

Ünlü fenomen aslında evlenme teklifi aldığına şaşırdığını da itiraf etti ve "O anda aklımdaki son şey buydu.Bana verdiği devasa taşlı yüzüğü sindirmem uzun zaman aldı. O kadar şok oldum ki, yüzüğü odamda bıraktım ve ertesi güne kadar güneş ışığında açmadım " demişti.

Yüzüğüyle gündem olan ünlü çift, şimdilerde evlilik sözleşmesiyle magazin gündeminde yer almıştı. Evlilik sözleşmesiyle gündem olan çiftin sözleşmesinin detayları da belli olmuştu.

İŞTE EVLİLİK SÖZLEŞMESİNİN DETAYLARI

• Aylık 121 bin dolar ödenek
• 5,6 milyon dolarlık gayrimenkul
• Ömür boyu emeklilik - 110.000 ABD Doları/Aylık
• Çocuk desteği - 500.000 ABD Doları/Ay
• Yaşam tarzı bakım - Yılda 2 milyon dolar
• 2 lüks araba
• Yılda iki kez tatil
• Ayrılık durumunda 50 milyon dolar tazminat

PEKİ İLİŞKİSİYLE ADINDAN SÖZ ETTİREN DİĞER ÜNLÜ FUTBOLCULARI BİLİYOR MUSUNUZ?

2019-2020 yıllarında Galatasaray'a kiralık olan katılan ardından ise kulüpte kalmaya devam eden Gabonlu futbolcu Mario Lemina, başarılarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor.

Futbol kariyerindeki yükselişle birlikte, özel hayatı da mercek altına alınan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşıma imza attı.

Mario Lemina, uzun süredir birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi olan Fanny Neguesha'ya evlenme teklifi etti.

Evlilik teklifi karelerini Instagram'dan yayınlayan Lemina, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Sevgilisiyle romantik pozlar veren Gabonlu futbolcu, takipçilerinden 'tebrikler' yorumu aldı.

Mario Lemina'nın sürpriz evlenme teklifine çocukları da tanıklık etti.

Gönül Dağı dizisiyle şöhreti yakalayan Hazal Çağlar, bir süredir milli futbolcu Samet Akaydın ile aşk yaşıyordu.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz hafta evlilik yolunda ilk adımı attı.

Akaydın'ın evlenme teklifinden günler sonra Hazal Çağlar ile Samet Akaydın nişanlandı.

Çiçeği burnunda çift, nişan telaşının ardından birlikte tatile çıktı. Muğla'da yorgunluk atan çift, yazın yadını çıkarıyor.

Aşıklar, sosyal medya hesaplarından tatil kareleri paylaşmayı da ihmal etmedi.