Haberler Işın Karaca Yunanistan kapısından geri çevrildi! "Turist diye geldik düşman ilan edildik!"
Giriş Tarihi: 11.04.2026 08:13 Güncelleme Tarihi: 11.04.2026 08:15

Işın Karaca Yunanistan kapısından geri çevrildi! "Turist diye geldik düşman ilan edildik!"

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, ailesiyle birlikte gittiği Yunanistan sınırında hayatının şokunu yaşadı! "Hoşgörü" ve "Bir Yol Var" gibi hit parçalarıyla tanınan sanatçı, eşi ve kızı ülkeye sorunsuz girerken kendisinin deport edildiğini duyurarak sosyal medyada adeta yer yerinden oynattı. İşte Atina'da yaşanan o gergin anların perde arkası!

Tatil planları yaparak Atina'ya iniş yapan Işın Karaca ve ailesi, pasaport kontrolü sırasında hayatlarının en büyük şoklarından birini yaşadı.

Karaca'nın eşi ve kızı kontrol noktasından sorunsuz bir şekilde geçerek Yunanistan'a giriş yaparken, ünlü sanatçı yetkililer tarafından durduruldu. Uzun süren bekleyişin ardından kendisine ülkeye girişinin reddedildiği ve "deport" (sınır dışı) edileceği tebliğ edildi.

Sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen Karaca, elindeki evrakları göstererek yaşadığı çaresizliği ve öfkeyi şu sözlerle dile getirdi:

"Şu elimdeki kağıtları görüyor musunuz arkadaşlar? Atina'ya girişim reddedildi. Kızım ve eşim girebildi, onların girişi sağlandı ama ben deport edildim. Saatlerdir buradayız ve bizi ülkemize geri yollayacaklarmış. Bir bardak su veren bile yok, sağ olsunlar!"

KRİZİN FİTİLİ GÜMÜLCİNE KONSERİNDE ATEŞLENMİŞTİ

Peki, dünyaca ünlü bir sanatçı neden bir turist olarak bile ülkeye kabul edilmedi? Olayın kökeni, Karaca'nın 2024 yılında Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Gümülcine'de (Komotini) verdiği konsere dayanıyor.

O dönemde sahnede sergilediği vatansever tutum, Yunan medyasında sanatçı hedef tahtasına oturtulmuştu.

Karaca, deport edilme sebebinin o konserdeki performansıyla doğrudan bağlantılı olduğunu savunuyor. Sanatçı, konseri sırasında Türk bayrakları eşliğinde "İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açar" marşını seslendirmiş ve hep bir ağızdan "Ne Mutlu Türküm Diyene!" sloganını atmıştı.

Karaca'ya göre, sanatın evrenselliği bu noktada siyasi bir engele takıldı ve Yunan makamları bu performansı "istenmeyen kişi" ilan edilmesi için bir gerekçe olarak sundu.

"TURİST OLARAK GELDİK, DÜŞMAN İLAN EDİLDİK"

Yaşanan muameleyi "saçma ve onur kırıcı" olarak nitelendiren ünlü şarkıcı, bir sanatçı olarak maruz kaldığı bu tavrın demokratik bir ülkeye yakışmadığını vurguladı. Atina Havalimanı'nın transit bölgesinde saatlerce bekletilen Karaca, durumun tamamen ideolojik olduğunu belirtti:

"Hayatımda görmediğim saçma bir muameleyle karşı karşıyayım. Milli bir meseleymiş benimkisi... Turist olarak geldiğimiz yerde resmen düşman ilan edildik."

