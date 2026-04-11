Işın Karaca Yunanistan kapısından geri çevrildi! "Turist diye geldik düşman ilan edildik!"
Giriş Tarihi: 11.04.2026 08:13
Güncelleme Tarihi: 11.04.2026 08:15
Ünlü şarkıcı Işın Karaca, ailesiyle birlikte gittiği Yunanistan sınırında hayatının şokunu yaşadı! "Hoşgörü" ve "Bir Yol Var" gibi hit parçalarıyla tanınan sanatçı, eşi ve kızı ülkeye sorunsuz girerken kendisinin deport edildiğini duyurarak sosyal medyada adeta yer yerinden oynattı. İşte Atina'da yaşanan o gergin anların perde arkası!