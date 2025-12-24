Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal güzelliğiyle büyüledi! Son pozları sosyal medyayı salladı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 24.12.2025 09:12 Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:25

Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik eşi Sinem Kobal, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı yeni fotoğraflarına "Aralık geçerken" notunu düşerek takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

"A.B.İ" ile ekranlara dönen Kenan İmirzalıoğlu, Selena dizisiyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Sinem Kobal ile 2016 yılında hayatını birleştirdi.

Ünlü çift 2020 yılında Lalin ve 2022'de de Leyla adını verdiği kızlarına kavuşlarak anne ve baba olmanının da mutluluğuna vardı.

Bir süredir projelere ara veren oyuncu Sinem Kobal, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Güzel oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı yeni fotoğraflarına "Aralık geçerken" notunu düşerek takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

38 yaşındaki Kobal'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

LALİN 5 YAŞINDA

Anne olduktan sonra vaktinin çoğunluğunu kızlarına harcayan Sinem Kobal, son olarak 6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından 5 yaşına giren kızı Lalin'in doğum gününü kutlamıştı.

Kobal, gözlerden uzak büyüttüğü kızlarının yüzünü gizlemeyi ihmal etmedi.

Öte yandan geçen günlerde ünlü oyuncu Kobal, 38 yaşına basmıştı.

Başarılı oyuncu 6 milyon takipçili Instagram hesabından doğum günü karelerini paylaştı.

Kobal'ın pastasının üzerindeki 'Hem harbi hem barbie' notu da dikkatlerden kaçmadı.

38 yaşına giren iki çocuk annesi Kobal'ın paylaşımları da kısa sürede beğeni ve yorum aldı.

Öte yandan mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelen çift, örnek aile yaşantısıyla da hayranlarının kalbini kazanıyor.

