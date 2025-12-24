Küçük İbo’dan şaşırtan dönüş! Eski çocuk yıldızın şimdiki işi herkesi şaşırttı

İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa'daki konserinde sahneye atlayarak mikrofonu eline alan Küçük İbo, böylece büyük bir şöhret için ilk adımı atmıştı. Özellikle Hülya Avşar Show'a konuk olmasıyla büyük ses getirmişti.

Çok sayıda albüm çıkartan ve şarkıları oldukça beğenilen ünlü isim, 1998 yılında yayınlanan Küçük İbo dizisiyle de şöhretini pekiştirmişti. Küçük yaşına rağmen tüm Türkiye'de tanınan ünlü şarkıcı, farklı dizilerde de rol aldı.