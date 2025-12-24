Haberler
Galeri
Küçük İbo’dan şaşırtan dönüş! Eski çocuk yıldızın şimdiki işi herkesi şaşırttı
Giriş Tarihi: 24.12.2025 09:25
Küçük İbo’dan şaşırtan dönüş! Eski çocuk yıldızın şimdiki işi herkesi şaşırttı
Henüz çocuk yaşta müzik dünyasına adım atarak büyük bir çıkış yakalayan Küçük İbo, geçen yıllarla birlikte gözlerden uzak bir hayatı tercih etti. Bir dönemin en çok konuşulan çocuk yıldızlarından olan isim, artık sahne ışıklarından uzakta, daha sakin ve mütevazı bir yaşam sürüyor. Gösterişten uzak duruşu ve farklı hayat tercihiyle yeniden magazin gündemine gelen Küçük İbo'nun yeni mesleği gündem oldu.