Küçük İbo’dan şaşırtan dönüş! Eski çocuk yıldızın şimdiki işi herkesi şaşırttı

Henüz çocuk yaşta müzik dünyasına adım atarak büyük bir çıkış yakalayan Küçük İbo, geçen yıllarla birlikte gözlerden uzak bir hayatı tercih etti. Bir dönemin en çok konuşulan çocuk yıldızlarından olan isim, artık sahne ışıklarından uzakta, daha sakin ve mütevazı bir yaşam sürüyor. Gösterişten uzak duruşu ve farklı hayat tercihiyle yeniden magazin gündemine gelen Küçük İbo'nun yeni mesleği gündem oldu.

90'lı yılların çocuk yıldızların biri olan Küçük İbo, yıllar sonra ortaya çıktı. 12 yaşında çıkardığı albümle ünlenen Halil İbrahim Küçük, şimdilerde 39 yaşında. İbrahim Tatlıses'in programında söylediği şarkılarla beğeni toplayan Küçük İbo, Hülya Avşar ile verdiği pozla hafızalara kazınmıştı.

90'lı yılların sonlarına doğru ünlenen çocuk şarkıcılardan olan Küçük İbo yine kendi adının verildiği dizi ve filmlerle döneminin minik yıldızlarından olmayı başarmıştı.

Yanık sesi ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla.

Küçük İbo'dan yıllar sonra gelen itiraf ise magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

"12 YAŞIMDA ŞÖHRET OLMAM HATAYDI"

İbo, "12 yaşımda albüm çıkarmam ve şöhret olmam hataydı. Şimdiki aklım olsa küçük yaşta müzik dünyasına atılmazdım. Daha bilinçli adımlar atardım" diye konuşmuştu.

Şimdi 40 yaşında olan şarkıcı Nişantaşı'nda ortaya çıktı.

KÜNEFE SALONU İŞLETİYOR

Bir künefe salonu işlettiğini belirten Küçük, "Zaman zaman gidiyorum. Daha çok müziğe yoğunlaştık. Kendi halimde yaşamaya çalışıyorum" diye konuştu.

KÜÇÜK İBO KİMDİR?

Asıl adı İbrahim Küçük olan ünlü şarkıcı, 21 Mart 1984 Şanlıurfa doğumlu. Küçük İbo yaş olarak şu anda 39 yaşındadır.

Sakarya Üniversitesi Elektrik - Elektronik bölümünden mezun olan ünlü isim henüz küçük yaşlardayken büyük bir şöhrete kavuşmuştu.

İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa'daki konserinde sahneye atlayarak mikrofonu eline alan Küçük İbo, böylece büyük bir şöhret için ilk adımı atmıştı. Özellikle Hülya Avşar Show'a konuk olmasıyla büyük ses getirmişti.

Çok sayıda albüm çıkartan ve şarkıları oldukça beğenilen ünlü isim, 1998 yılında yayınlanan Küçük İbo dizisiyle de şöhretini pekiştirmişti. Küçük yaşına rağmen tüm Türkiye'de tanınan ünlü şarkıcı, farklı dizilerde de rol aldı.

1996 yılında Ayrılık Acısı, 1997 yılında Hasret Sona Erdi Bugün, 1998 yılında Yüreğim Yanıyor, 2000 yılında Sensiz Olmuyor Gülüm, 2004 yılında Hancı ve 2009 yılında Sahnede albümlerini çıkaran ünlü isim, son olarak 2013 yılında Nerdesin adlı parçayı sevenleriyle buluşturmuştu.

Küçük yaşta şöhret olan diğer isimleri ve Küçük İbo'nun son halini sizler için derledik...

Bir döneme damga vuran 'Bücür Cadı' dizisinin çocuk oyuncusu Merve Erdoğan, yıllar sonra ortaya çıktı.

Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan büyüdü. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. 2000'li yılların çocuk oyuncusu, güzelliğiyle sosyal medyada beğeni topluyor.

Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda ekrandan uzak duran oyuncu, müzisyen Mert Cari ile evlendi. İlk ekran deneyimini henüz üç yaşındayken tadan Merve Erdoğan, asıl çıkışını dokuz yaşındayken rol aldığı Bücür Cadı dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle yaptı.

İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan çocuk yıldızın son hali...

MERVE ERDOĞAN

MERVE ERDOĞAN

'Yaprak Dökümü' dizisinin çocuk oyuncusu Şebnem Ceceli yıllar sonra ortaya çıktı.

Yaprak Dökümü dizisinin Ayşe'si Şebnem Ceceli büyüdü. Halil Ergün, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar ile rol alan Ayşe karakteri Şebnem Ceceli, güzeller güzeli bir genç kız oldu.

Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti.

Ceceli, şimdilerde eğitimine ağırlık vererek hukuk fakültesini kazandı.

Gözlerden uzak bir hayat tercih eden Şebnem Ceceli, zaman zaman sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor.

Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Sulçuk Yöntem'in paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi, Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizi olarak tarihe geçti.

Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu romanından uyarlanan dizide rol alan oyuncuların şu an ne yaptıkları merak konusu oldu.

Bu isimlerden biri de Aşk-ı Memnu'da "Bülent" Batuhan Karacakaya oldu.