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Haberler Galeri Bitlis seçim sonuçları! YSK Bitlis yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 11:52

Bitlis seçim sonuçları! YSK Bitlis yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Yerel Seçimleri ile yurt genelinde belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek. Genel seçimlerde olduğu gibi oy kullanma süreci tamamlandıktan sonra bir süre YSK'nın seçim yasağı yürürlükte olacak. Söz konusu yasak kalktığında ve sandıklar oy sayımı için açıldığında, 81 il ile birlikte Bitlis seçim sonuçları canlı ve anlık verilerle paylaşılacak. İşte, YSK Bitlis yerel seçim sonuçları 2024 ekranı ile canlı ve anlık oy oranları…

Bitlis seçim sonuçları! YSK Bitlis yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart'ta 5 yıllık yerel yöneticileri belirlemek üzere gerçekleştiriliyor. İl ve ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarının vatandaşların oylamasıyla belirlendiği seçimlere ilişkin, Bitlis'te seçimi kim kazandı sorusu yanıt arıyor. Sandıkların açılmasıyla birlikte anlık olarak paylaşılacak olan Bitlis seçim sonuçları ve oy oranlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte YSK Bitlis yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları.

BİTLİS SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Bitlis seçim sonuçları ekranı üzerinden il ve ilçe bazında arama yaparak canlı verilere ulaşabilirsiniz.

Bitlis seçim sonuçları! YSK Bitlis yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BİTLİS SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Nesrullah Tanğlay

CHP: Selim Soyugüzel

İYİ Parti: Neslihan Çeliktenyıldız

DEM Parti: Mehmet Nezir Karabaş

Yeniden Refah Partisi: Celalettin Mermer

Bitlis Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Bitlis seçim sonuçları! YSK Bitlis yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BİTLİS SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Bitlis'te diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz.

Bitlis Merkez Seçim Sonuçları

Adilcevaz Seçim Sonuçları

Ahlat Seçim Sonuçları

Güroymak Seçim Sonuçları

Hizan Seçim Sonuçları

Mutki Seçim Sonuçları

Tatvan Seçim Sonuçları

Bitlis seçim sonuçları! YSK Bitlis yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BİTLİS BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Bitlis'te AK Parti Nesrullah Tanğlay, CHP Selim Soyugüzel, İYİ Parti Neslihan Çeliktenyıldız, DEM Parti Mehmet Nezir Karabaş, Yeniden Refah Partisi Celalettin Mermer ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bitlis seçim sonuçları! YSK Bitlis yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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