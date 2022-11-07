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Haberler Galeri Son dakika | Kabine toplanıyor! EYT'den TOKİ'ye, Anayasa düzenlemesinden tahıl krizine birçok konuda gözler Başkan Erdoğan'da
Giriş Tarihi: 07.11.2022 07:34 Güncelleme Tarihi: 07.11.2022 07:35

Son dakika | Kabine toplanıyor! EYT'den TOKİ'ye, Anayasa düzenlemesinden tahıl krizine birçok konuda gözler Başkan Erdoğan'da

Son dakika kabine haberleri: Ankara'nın ekonomi başta olmak üzere yoğun bir gündemi var. Gözler ise bugün gerçekleşmesi beklenen kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor. EYT ve çalışanlara kadro verilmesi, TOKİ ucuz konutlarında son durum, Başörtüsü düzenlemesi gibi birçok önemli gündem başlıkları masada olacak. İşte Kabine gündemine ilişkin son dakika gelişmeleri

Fatma GÖKSU
Son dakika | Kabine toplanıyor! EYT’den TOKİ’ye, Anayasa düzenlemesinden tahıl krizine birçok konuda gözler Başkan Erdoğan’da

Son dakika haberler: Kasım ayının ilk kabine toplantısı bugün toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabinede başörtüsüne yasal güvence ve aile düzenlemesini içeren anayasa değişikliği ile ilgili son durum ele alınacak. Ekonomi, sosyal konutta gelinen son nokta,EYT düzenlemesi tahıl koridoru gibi kritik konular görüşülecek.

Son dakika | Kabine toplanıyor! EYT’den TOKİ’ye, Anayasa düzenlemesinden tahıl krizine birçok konuda gözler Başkan Erdoğan’da

SON DAKİKA | ANAYASA TEKLİFİ MASAYA YATIRILACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili kanun teklifi vereceğini açıklaması ile ortaya çıkan Cumhur İttifakı'nın başörtüsüne yasal güvence ve aile düzenlemesini içeren anayasa değişikliği teklifi bu hafta meclise sunulacak. Söz konusu teklikte anayasanın 24 ve 41'inci maddelerinde değişiklik yapılması isteniliyor.

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Son dakika | Kabine toplanıyor! EYT’den TOKİ’ye, Anayasa düzenlemesinden tahıl krizine birçok konuda gözler Başkan Erdoğan’da

Teklif meclise sunulmadan önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, teklifle ilgili geçtiğimiz günlerde siyasi partilerle gerçekleştirdiği görüşmeleri kabine toplantısında anlatması bekleniyor.

Son dakika | Kabine toplanıyor! EYT’den TOKİ’ye, Anayasa düzenlemesinden tahıl krizine birçok konuda gözler Başkan Erdoğan’da

SOSYAL KONUT PROJESİNDE SON DURUM NE?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk evim, ilk işyerim' projesi de kabine toplantısında ele alınacak konulardan birisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temelini attığı sosyal konut projesine başvuru sayısının son durumu hakkında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bilgilendirme yapması bekleniyor. Öte yandan cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk kura çekimi de bugün yapılacak.

Son dakika | Kabine toplanıyor! EYT’den TOKİ’ye, Anayasa düzenlemesinden tahıl krizine birçok konuda gözler Başkan Erdoğan’da

TAHIL VE DOĞALGAZ KORİDORU

Tüm dünyanın dört gözle beklediği tahıl koridorunun yeniden açılmasında yürütülen diplomatik çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Avrupa'da yaşanan doğalgaz krizine karşı Rusya ile yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye'nin doğalgaz merkezine dönüştürülmesi ile ilgili süreçle ilgili son durumda kabinede görüşülecek.

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