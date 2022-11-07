Giriş Tarihi: 07.11.2022 07:34
Güncelleme Tarihi: 07.11.2022
07:35
Son dakika | Kabine toplanıyor! EYT'den TOKİ'ye, Anayasa düzenlemesinden tahıl krizine birçok konuda gözler Başkan Erdoğan'da
Son dakika kabine haberleri: Ankara'nın ekonomi başta olmak üzere yoğun bir gündemi var. Gözler ise bugün gerçekleşmesi beklenen kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor. EYT ve çalışanlara kadro verilmesi, TOKİ ucuz konutlarında son durum, Başörtüsü düzenlemesi gibi birçok önemli gündem başlıkları masada olacak. İşte Kabine gündemine ilişkin son dakika gelişmeleri