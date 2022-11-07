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SON DAKİKA: Gözler Kabine Toplantısı kararlarında! | Video 07.11.2022 | 18:12
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Son dakika: CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke | Video 07.11.2022 | 18:12
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Bu halde bile dolandırdı! | Video 07.11.2022 | 17:48
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Melih Altınok | Eskişehir bir tanecik Hasan Polatkan'ına sahip çıkamamış 07.11.2022 | 16:54
03:43
04:29
Hilal Kaplan | Kirli siyaset "temiz" para 07.11.2022 | 16:43
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Kıyı Emniyeti Atmaca’ya emanet! Yeni varyantları yolda | Video 07.11.2022 | 14:32
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21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi | CANLI YAYIN | Sabah TV 07.11.2022 | 08:53
00:46
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Meksika’da temizlik işçilerinden çöp protestosu | Video 07.11.2022 | 00:13
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ABD-Meksika sınırına konteynerden duvar örüldü | Video 06.11.2022 | 22:59
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Meksika’da havai fişekler bomba gibi patladı: 17 yaralı | Video 06.11.2022 | 20:46
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Son dakika kabine haberleri: Ankara'nın ekonomi başta olmak üzere yoğun bir gündemi var. Gözler ise bugün gerçekleşen kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplandı. EYT ve çalışanlara kadro verilmesi, TOKİ ucuz konutlarında son durum, Başörtüsü düzenlemesi gibi birçok önemli gündem başlıkları masada olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.20'de başladı. İşte Kabine gündemine ilişkin son dakika gelişmeleri