SON DAKİKA: Gözler Kabine Toplantısı kararlarında! | Video

Son dakika kabine haberleri: Ankara'nın ekonomi başta olmak üzere yoğun bir gündemi var. Gözler ise bugün gerçekleşen kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplandı. EYT ve çalışanlara kadro verilmesi, TOKİ ucuz konutlarında son durum, Başörtüsü düzenlemesi gibi birçok önemli gündem başlıkları masada olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.20'de başladı. İşte Kabine gündemine ilişkin son dakika gelişmeleri