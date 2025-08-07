Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Batı medyası yalan söylüyor! ABD basınına Gazze isyanı
Giriş Tarihi: 07.08.2025 07:10 Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 07:11

Batı medyası yalan söylüyor! ABD basınına Gazze isyanı

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımına dünyadan tepkiler sürüyor. ABD'de binlerce gösterici, ülke medyasının İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin haberlerinin "taraflı ve pasif dille" olmasını protesto etti. Filistin'i destekleyen göstericiler, başkent Washington'daki NBC, Fox News, MSNBC, The Hill gibi medya kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu sokakta bir araya geldi. ABD medyasında İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin haberlerin taraflı olmasını protesto eden göstericiler, "Soykırıma medyanın suç ortaklığını durdurun" ve "Medya yalan söylüyor, Gazze ölüyor" yazılı dövizler taşıdı.

Batı medyası yalan söylüyor! ABD basınına Gazze isyanı

Gösteriyi düzenleyen Hazami Barmada, yaptığı konuşmada, "22 aydır Gazze, amansız saldırıların altında, çoğu çocuk on binlerce kişi öldü. Ancak medyanın büyük kısmı sessiz kalmaya, kaçınmaya hatta suç ortaklığına devam ediyor" dedi. Önde gelen medya kuruluşlarının, "İsrail insanları aç bırakıyor" yerine "İnsanlar aç kalıyor" gibi pasif bir dil kullandığını vurgulayan Barmada, medyanın "toplu ölümleri normalleştirdiğini ve Filistinlilerin sesini ikinci plana attığını" dile getirdi.

Batı medyası yalan söylüyor! ABD basınına Gazze isyanı

Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jena, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını genişletmesi durumunda "felaket sonuçlar" doğabileceği uyarısında bulundu. Bu açıklama, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'nin tamamen yeniden işgal edilmesini planladığına dair haberlerin ardından geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Batı medyası yalan söylüyor! ABD basınına Gazze isyanı

BU KEZ YARDIM TIR'I FACİASI
İsrail'in açlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde güvenli olmayan bir yola girmeye zorladığı insani yardım TIR'ının yiyecek almak isteyen Filistinlilerin üzerine devrilmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nde son 24 saatte ikisi çocuk, 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti. Filistinliler "Ölümün her türlüsünü gördük" diyerek tepki gösterdi.

Batı medyası yalan söylüyor! ABD basınına Gazze isyanı

İSRAİL, İRAN'IN VERDİĞİ HASARI SANSÜRLEDİ
İran'ın 13 Haziran'da Tel Aviv'e düzenlediği füze saldırısıyla başlayan 12 günlük çatışmalar, İsrail sansürüne takıldı. Fransız AFP ajansına göre İran, İsrail'e 500'den fazla füze fırlattı.

Batı medyası yalan söylüyor! ABD basınına Gazze isyanı

Bunlardan 50'den fazlası İsrail'e isabet etti. Gözlemci ekibi, birçok askeri tesislere yönelik saldırıları da doğruladı. Bu saldırılar resmi makamlarca ne doğrulandı ne de yalanlandı.

Batı medyası yalan söylüyor! ABD basınına Gazze isyanı
Batı medyası yalan söylüyor! ABD basınına Gazze isyanı