Batı medyası yalan söylüyor! ABD basınına Gazze isyanı

Gösteriyi düzenleyen Hazami Barmada, yaptığı konuşmada, "22 aydır Gazze, amansız saldırıların altında, çoğu çocuk on binlerce kişi öldü. Ancak medyanın büyük kısmı sessiz kalmaya, kaçınmaya hatta suç ortaklığına devam ediyor" dedi. Önde gelen medya kuruluşlarının, "İsrail insanları aç bırakıyor" yerine "İnsanlar aç kalıyor" gibi pasif bir dil kullandığını vurgulayan Barmada, medyanın "toplu ölümleri normalleştirdiğini ve Filistinlilerin sesini ikinci plana attığını" dile getirdi.