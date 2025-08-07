Giriş Tarihi: 07.08.2025 07:10
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025
07:11
Batı medyası yalan söylüyor! ABD basınına Gazze isyanı
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımına dünyadan tepkiler sürüyor. ABD'de binlerce gösterici, ülke medyasının İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin haberlerinin "taraflı ve pasif dille" olmasını protesto etti. Filistin'i destekleyen göstericiler, başkent Washington'daki NBC, Fox News, MSNBC, The Hill gibi medya kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu sokakta bir araya geldi. ABD medyasında İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin haberlerin taraflı olmasını protesto eden göstericiler, "Soykırıma medyanın suç ortaklığını durdurun" ve "Medya yalan söylüyor, Gazze ölüyor" yazılı dövizler taşıdı.