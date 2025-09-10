Giriş Tarihi: 10.09.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 11:03
Beykoz CHP’de ikinci deprem! Belediye Meclis Üyeleri Uğur Gökdemir ile Murat Uzun da istifa etti
Son dakika haberi: Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in CHP'den istifa etmesinin ardından bir istifa da Beykoz Belediye Meclis Üyesi Murat Uzun ile Uğur Gökdemir de CHP'den istifa etti. Uzun; "Kişisel ihtiraslarını Beykoz'un menfaatlerinin önüne koyan bu anlayış, partimizin mecliste etkin olmasını engellemiş, Beykoz'a ve Beykozlulara hizmet etme irademizi dahi hedef alır hale gelmiştir" ifadelerine yer verdi.