Giriş Tarihi: 04.09.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 19:25
Eğitim uçağı ile mısır tarlasına çakılmıştı: Pilot adayı Berfu’ya acı veda! Ailenin feryatları yürekleri dağladı
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir eğitim uçağı, mısır tarlasına düştü. Meydana gelen kazada, pilot adayı 31 yaşındaki Berfu Hatipoğlu hayatını kaybederken, yalnız uçan talihsiz kadının irtifa kaybedip dik bir şekilde tarlaya çakıldığı öğrenildi. Öte yandan Hatipoğlu yakınlarının gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Anne ve baba kızlarının tabutlarına sarılarak gözyaşı dökerken, feryatları ise yürekleri dağladı.