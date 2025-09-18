Giriş Tarihi: 18.09.2025 07:11
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 07:13
Gürsel Tekin neyi saklıyor? CHP içindeki asıl kavga...
Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaos, kavga ve parti içi çekişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Gürsel Tekin'in mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı'na atanmasının ardından parti içinde kavga ayyuka çıkmış durumda. Fakat CHP'nin eski kadrolarının parti yönetimini eleştirirken yapılan yolsuzlukları ve hırsızlıkları görmezden gelmeleri ise akıllarda soru işareti bırakıyor. CHP'de yaşanan bu durumu bügünkü köşesine taşıyan SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür konuyla ilgili olarak; "Kılıçdaroğlu, "Hançerlendim" dedi ama siyasi cesaret gösterip "Partimi hırsızlar ele geçirdi" diyemedi." ifadelerini kullandı