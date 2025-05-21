Güzellik merkezinde dehşeti yaşadı! "Odada uyuya kalınca feci şekilde..."

'CİHAZIN ŞALTERİNİ KAPATAN BENDİM'

Müşterilerinin çıplak olması nedeniyle kapıları kendilerinin kapattığını ve kilitlediğini, kontrollerin cihaz ve sistemden yapıldığını belirten A.K., "Kendisi çıktığında konuştuğumuz sıra neden çıkmadığını sorduğumda kendisinin fark etmediğini söyledi. Ben de bol bol nemlendirmesini söyledim. O da 'tamam' diyerek işletmeden ayrıldı. Cihazlarımızda herhangi bir olumsuzluk yoktur. Bu durum yaşandığında işletmeden sorumlu bendim ve cihazın şalterini kapatan bendim. Kendisiyle yaptığımız görüşmede bana yanma ve sonrasında hastaneye gidip bana durumu açıklamadı. Beni arasaydı her konuda yardımcı olurdum. Bu durum yaşandığı için üzgünüm" diye konuştu.