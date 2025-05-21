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Giriş Tarihi: 21.05.2025 18:10 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 18:10

Güzellik merkezinde dehşeti yaşadı! "Odada uyuya kalınca feci şekilde..."

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir güzellik merkezinde solaryum cihazına giren Gülşah Bodur (33), uyuyakalıp fazla kalınca vücudunda yanıklar oluştu. Bodur'un suç duyurusu üzerine açılan davada mahkeme, işletme sorumlusu A.K.'yi (45) 5 bin 580 TL adli para cezasına çarptırıp, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Karara itiraz edeceğini belirten Bodur, "Sağlık bu kadar ucuz olmamalı" dedi.

DHA
Güzellik merkezinde dehşeti yaşadı! Odada uyuya kalınca feci şekilde...

İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi'nde bulunan bir güzellik merkezinin solaryum bölümünde geçen yıl 22 Mayıs'ta meydana gelen olayda; Gülşah Bodur, 10 dakika olarak ayarlanan solaryum cihazına girdikten bir süre sonra uyuyakaldı. İddiaya göre uyandığında 17 dakikadır solaryum cihazında olduğunu gören Bodur, giyinip işletme yöneticilerine neden kendisini kontrol etmediklerini sordu

Güzellik merkezinde dehşeti yaşadı! Odada uyuya kalınca feci şekilde...

Daha sonra eve giden Bodur, akşam saatlerinde ateşlenince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan kontrollerde vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu belirlenen Gülşah Bodur, tedavisinin ardından işletme hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, 10 dakika kalması gereken solaryumda 17 dakika kaldığını ve vücudunda yanıklar oluştuğunu belirterek, suç duyurusunda bulundu.

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Güzellik merkezinde dehşeti yaşadı! Odada uyuya kalınca feci şekilde...

OTOMATİK KAPANMADIĞINI FARK ETTİK'

İşletme hakkında başlatılan soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. İddianamede, işletme sorumlusu A.K. (45) hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına sebep olma' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Süreçte, taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca Kocaeli 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılama başladı. 22 Nisan'da görülen duruşmada dinlenen tutuksuz sanık A.K., işletmede yetkili olarak çalıştığını ve suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Gülşah Bodur 10 dakikalık seans istedi. Ben de ayarladım. Gülşah Hanım cihaza girdiğinde işlem başladı. 10 dakika geçtikten sonra bizim cihazlarımız otomatik durmaktadır ancak o gün cihazları 3 dakikalık soğutmada otomatik kapanmadığını fark ettik. Diğer cihazda olan müşterimiz süresini takip ederek çıkmış ancak Gülşah Hanım bunu fark etmemiş ve çıkmamış

Güzellik merkezinde dehşeti yaşadı! Odada uyuya kalınca feci şekilde...

Bu yüzden kendisi daha fazla kaldı. Bize seslenince durumu fark edip hemen şalteri indirdik. Havalandırmada sistemsel bir sorun yaşandı ancak bu 3 dakikayı geçmedi. Bizim sistemimizde cihazlar 10 dakika süre olarak görülmektedir; şu anda herhangi bir sorun yoktur. Biz sürekli olarak gerekli tedbirlerimizi almaktayız. Bizde ve sistemde 13 dakika olarak görülmektedir" ifadelerini kullandı.

Güzellik merkezinde dehşeti yaşadı! Odada uyuya kalınca feci şekilde...

'CİHAZIN ŞALTERİNİ KAPATAN BENDİM'

Müşterilerinin çıplak olması nedeniyle kapıları kendilerinin kapattığını ve kilitlediğini, kontrollerin cihaz ve sistemden yapıldığını belirten A.K., "Kendisi çıktığında konuştuğumuz sıra neden çıkmadığını sorduğumda kendisinin fark etmediğini söyledi. Ben de bol bol nemlendirmesini söyledim. O da 'tamam' diyerek işletmeden ayrıldı. Cihazlarımızda herhangi bir olumsuzluk yoktur. Bu durum yaşandığında işletmeden sorumlu bendim ve cihazın şalterini kapatan bendim. Kendisiyle yaptığımız görüşmede bana yanma ve sonrasında hastaneye gidip bana durumu açıklamadı. Beni arasaydı her konuda yardımcı olurdum. Bu durum yaşandığı için üzgünüm" diye konuştu.