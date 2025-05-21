Giriş Tarihi: 21.05.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
18:10
Güzellik merkezinde dehşeti yaşadı! "Odada uyuya kalınca feci şekilde..."
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir güzellik merkezinde solaryum cihazına giren Gülşah Bodur (33), uyuyakalıp fazla kalınca vücudunda yanıklar oluştu. Bodur'un suç duyurusu üzerine açılan davada mahkeme, işletme sorumlusu A.K.'yi (45) 5 bin 580 TL adli para cezasına çarptırıp, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Karara itiraz edeceğini belirten Bodur, "Sağlık bu kadar ucuz olmamalı" dedi.