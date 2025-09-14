Giriş Tarihi: 14.09.2025 06:26
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 06:28
Küresel baronların karanlık serveti! Bir kaçakçının anatomisi…
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı suç işlemek amacıyla örgütsel faaliyet yürütüldüğü, bünyesindeki şirketlerin dolandırıcılık ve kaçakçılık gelirleriyle finanse edildiği gerekçesiyle Can Holding'e operasyon düzenlemiş ve birçok isim hakkında gözaltı kararı vermişti. Gündeme bomba gibi düşen soruşturmayı köşesine taşıyan SABAH Gazetesi yazarı Dilek Güngör konuyla ilgili olarak; "Can'ların kara para hikâyesinin nasıl başladığına bakalım. Uluslararası kaçakçılıktan elde edilen gelirle eğitim sektörüne girerek itibar elde ettiler. Sonra "Yıllık gelirim 875 bin TL" diyen Kemal Can, 575 milyon dolara Ciner Medya'yı aldı. Garip değil mi?" ifadelerini kullandı.