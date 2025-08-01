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Haberler Galeri LGS TERCİHLERİ SONUÇ TARİHİ 2025: meb.gov.tr ile LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 01.08.2025 06:30 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 06:30

LGS TERCİHLERİ SONUÇ TARİHİ 2025: meb.gov.tr ile LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

LGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyişte sona yaklaşıldı. 14-24 Temmuz tarihleri arasında tamamlanan lise tercih işlemlerinin ardından öğrenciler ve veliler, meb.gov.tr ekranı üzerinden yapılacak duyuruyu bekliyor. Hedefledikleri okula yerleşip yerleşemediklerini merak eden adaylar "LGS tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?" sorularına yanıt arıyor. MEB takviminde ise merakla beklenen sonuç tarihi işaretlendi. Peki, LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı.

LGS TERCİHLERİ SONUÇ TARİHİ 2025: meb.gov.tr ile LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

2025 LGS tercih sonuçları için heyecan dorukta. Tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Öğrenciler, e-Okul sisteminden istedikleri okula yerleşip yerleşemediklerini öğrenebilecek. Bu noktada LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr ziyaret ediliyor. Peki, 2025 LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

LGS TERCİHLERİ SONUÇ TARİHİ 2025: meb.gov.tr ile LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre LGS tercih sonuçları 4 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak.

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LGS TERCİHLERİ SONUÇ TARİHİ 2025: meb.gov.tr ile LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 4 Ağustos 2025 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2025 SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİHLERİ SONUÇ TARİHİ 2025: meb.gov.tr ile LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

BOŞ KALAN KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için nakil başvuruları başlayacak. Bu kapsamda boş kalan kontenjanlar, 4 Ağustos 2025 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

LGS TERCİHLERİ SONUÇ TARİHİ 2025: meb.gov.tr ile LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

LGS NAKİL VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2025: LİSE NAKİLLERİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 dönem halinde alınacak.

1. nakil tercih başvuruları, 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.

2. nakil tercih başvuruları, 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 15-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak.

İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmeleri, 22 Ağustos 2025 tarihinde tamamlanacak.

22 Ağustos 2025 Cuma günü ise komisyonlar tarafından yerleştirme işlemleri tamamlanacak ve öğrencilerin yeni okullara yerleşme sonuçları ilan edilecek.

Okul ve kurumlarca yatılılık başvuruları, 1-4 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak.

Yatılılık yerleştirme sonuçları 5 Eylül 2025 tarihinde ilan edilecek ve e-Pansiyon üzerinden kayıtların sisteme işlenecek.

LGS TERCİHLERİ SONUÇ TARİHİ 2025: meb.gov.tr ile LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?