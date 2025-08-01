LGS TERCİHLERİ SONUÇ TARİHİ 2025: meb.gov.tr ile LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

2025 LGS tercih sonuçları için heyecan dorukta. Tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Öğrenciler, e-Okul sisteminden istedikleri okula yerleşip yerleşemediklerini öğrenebilecek. Bu noktada LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr ziyaret ediliyor. Peki, 2025 LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?