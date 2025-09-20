Giriş Tarihi: 20.09.2025 06:53
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 06:54
MİT Başkanı yalanıyla 20 milyon TL çarptılar: Dolandırıcıdan pes dedirten sözler!
İstanbul'da 69 yaşındaki Nuriye Nevra O., kendisini MİT Daire Başkanı olarak tanıtıp 'FETÖ'ye yardım ve yataklıktan suçlusunuz' diyen tele-dolandırıcıya 20 milyon lirasını kaptırdı. Yakalanan şüpheli Bozan Y. hakkında savcılık 14 yıla kadar hapis cezası talep etti. Öte yandan dolandırıcıların mağdur kadına, 'Parayı sizden almaya gelecek arkadaşın tipi biraz bozuk, ondan korkmayın' dediği ortaya çıktı.