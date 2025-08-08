Giriş Tarihi: 08.08.2025 06:52
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025
06:54
Saral’ın kayınbiraderine korkunç infaz! 20 yıl önce yaralı kurtulmuştu...
İtalya'da 20 yıl önce organize suç örgütü lideri Hüseyin Saral'ın öldürüldüğü otopark saldırısından yaralı halde kurtulmayı başaran kayınbiraderi Hayati Hayim Aroya, yine İtalya'da bir stüdyo dairede yakılmış halde bulundu. Aroya'nın 30 makas darbesiyle infaz edildiği ardından yatağa bağlanıp ateşe verildiği ortaya çıktı. Aroya'nın odasının duvarlarında ise Saral'ın öldürüldüğü döneme ait haber kupürleri bulundu.