Saral’ın kayınbiraderine korkunç infaz! 20 yıl önce yaralı kurtulmuştu...

Şahinler grubu da bu olayla Saral'ın İtalya'da olduğunu öğrendi. 3 ay cezaevinde kalan Saral, 26 Ocak 2005'te serbest bırakıldı. Haberi alan Sedat Şahin ve yakın bir adamı ile İtalya'ya gitti. Hüseyin Saral'ın yerini tespit eden Sedat Şahin ve adamı, 31 Ocak 2005'te bir alışveriş merkezinin otoparkında, çapraz ateşe tutarak öldürdü. Yanında bulunan kayınbiraderi Hayati Hayim Aroya ise yaralı kurtuldu.