SON DAKİKA | Alkollü sürücü kurbanı milli basketbolcunun babası SABAH’a konuştu: Bir yıl sanki 10 yıl gibi geldi 

ACILI BABA SABAH'A KONUŞTU

Milli basketbolcunun babası İlhan Karaman SABAH'a konuştu. Acılı baba İlhan Karaman, "Oğlumun ölümünün üzerinden 1 yıl geçti. Sanki daha dün gibi. 1 yıl bana 10 yıl gibi geldi. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Çok zor bir sene oldu. Oğlumun hasreti ilk günkü gibi. Bir baba olarak kolay bir durum değil. Allah kimseye yaşatmasın. Her gün oğlumun kabrini ziyaret ediyorum. Her gün ağlıyorum. Onun işin sürekli dua ediyorum. Elden başka bir şey gelmiyor. Hasretimi mezarını her gün ziyaret ederek bir nebze olsun dindiriyorum" dedi.



