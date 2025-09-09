Giriş Tarihi: 09.09.2025 08:10
Güncelleme Tarihi: 09.09.2025 08:11
SON DAKİKA | Alkollü sürücü kurbanı milli basketbolcunun babası SABAH’a konuştu: Bir yıl sanki 10 yıl gibi geldi
Son dakika haberi: Muğla'da alkollü sürücü Emre Ali Önder'in çarptığı milli basketbolcu İlkan Karaman'ın (34) ölümünün üzerinden tam bir yıl geçti. Milli basketbolcunun babası İlhan Karaman SABAH'a konuştu. Acılı baba İlhan Karaman, "Oğlumu kaybedeli bir yıl geçti ama bana sanki 10 yıl gibi geldi. Her gün mezarına gidiyorum, ağlıyorum" dedi.