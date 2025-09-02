Giriş Tarihi: 02.09.2025 06:53
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 06:55
SON DAKİKA | Ankara Mamak’ta bitmeyen kentsel dönüşüm krizi! Şantiyeler çürümeye bırakıldı 50 bin kişi hala mağdur
Son dakika haberi: Ankara Mamak'ta "Dünyanın En Büyük Kentsel Dönüşüm Projesi" sloganıyla başlatılan ve 11 etabı kapsayan dönüşüm çalışması, Yavaş yönetiminde geçen 6 yıla rağmen hâlâ tamamlanamadı. 2019'da göreve gelen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "ilk 5 bin konutu hızla teslim edeceğiz" sözleri ise boşa çıktı.