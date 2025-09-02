Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 02.09.2025 06:53 Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 06:55

SON DAKİKA | Ankara Mamak’ta bitmeyen kentsel dönüşüm krizi! Şantiyeler çürümeye bırakıldı 50 bin kişi hala mağdur

Son dakika haberi: Ankara Mamak'ta "Dünyanın En Büyük Kentsel Dönüşüm Projesi" sloganıyla başlatılan ve 11 etabı kapsayan dönüşüm çalışması, Yavaş yönetiminde geçen 6 yıla rağmen hâlâ tamamlanamadı. 2019'da göreve gelen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "ilk 5 bin konutu hızla teslim edeceğiz" sözleri ise boşa çıktı.

TOLGA ÖZLÜ
Son dakika haberi: Ankara'da bugüne kadar sadece 418 daire hak sahiplerine teslim edilirken, 7. etapta kurası çekilen 342 konutun hâlâ tamamlanmadığı görüldü. Dostlar, Araplar, Boğaziçi, Şahapgürler, Küçük Kayaş ve Büyük Kayaş mahallelerinde ise tek bir inşaata dahi başlanmadı.

50 binden fazla vatandaş evine kavuşmayı beklerken, kira yardımları piyasa koşullarının çok altında kaldı. Evlerine kavuşamadan hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, ABB'nin sessizliği "Yavaş bu projeyi bitirme iradesini kaybetti" yorumlarına yol açtı.

5 BİN KONUT SÖZÜ VERDİ, TESLİM EDEMEDİ

Hak sahipleri, yıllar boyunca sürekli oyalanmaktan ve belirsizlik içinde yaşamaktan yorulduklarını vurguladı. Mağdurlardan Selçuk Gökay, Mansur Yavaş'ın 2019'da verdiği sözleri hatırlatarak sert eleştirilerde bulundu: "Başkan Yavaş, göreve geldiğinde ilk 5 bin konutu hızla teslim edeceğini açıklamıştı.

Ancak 6 yıl geçti, sadece 418 daire teslim edildi. 7. Etap'ta geçen yıl kurası çekilen 342 konut hâlâ tamamlanmadı. Şantiyeler boş, binalar çürümeye terk edilmiş durumda."

"BAZILARI EVLERİNE KAVUŞAMADAN HAYATINI KAYBETTİ"

Mamak'ın Dostlar, Araplar, Boğaziçi, Şahapgürler, Küçük Kayaş ve Büyük Kayaş mahallelerinde henüz tek bir kazma dahi vurulmadığını belirten vatandaşlar,"12 bin TL kira yardımıyla geçinmemizi istiyorlar ama bugün Ankara'da bu paraya ev bulmak imkânsız. Emekliler kiralarını ödeyemiyor.

Yıllardır sürüncemede bırakıldık, 50 binden fazla vatandaş mağdur durumda. Birçok hak sahibi evine kavuşamadan hayatını kaybetti." dedi.

PROJEYİ YAVAŞ'IN TAMAMLAMA İRADESİ KALMADI MI?

2008'de dönemin Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından "Dünyanın En Büyük Kentsel Dönüşüm Projesi" olarak başlatılan çalışma, 11 etap halinde planlanmıştı.

Gökçek döneminde ilk 4 etapta yaklaşık 5 bin konut hak sahiplerine teslim edildi. Ancak Mansur Yavaş yönetiminde gelinen noktada, yalnızca 5. ve 6. etapta 418 daire teslim edilebildi.

Vatandaşlar, 7. etapta geçen yıl kurası çekilen 342 dairenin hâlâ bitirilmediğine, diğer etaplarda ise hiçbir çalışmanın başlamadığına dikkat çekti. Ayrıca bazı değerli parsellerin hak sahipleri yerine proje dışındaki kişilere satıldığı iddiaları da tepkiyi büyüttü.

"MEZARDA EV HAYALİ REVA GÖRÜLÜYOR"

ABB önünde yapılan basın açıklamasında mağdurlar, Yavaş yönetimini sert sözlerle eleştirdi: "Yıllardır süren bu çile artık son bulmalı. Mansur Yavaş'ın bu projeyi tamamlama imkânı ve iradesi kalmamıştır.

Bizlere mezarda kavuşulacak bir ev hayalini reva gören bu anlayışı kabul etmiyoruz. Tek talebimiz yıllardır gasp edilen haklarımızın derhal teslim edilmesidir."