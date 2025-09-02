SON DAKİKA | Ankara Mamak’ta bitmeyen kentsel dönüşüm krizi! Şantiyeler çürümeye bırakıldı 50 bin kişi hala mağdur

"BAZILARI EVLERİNE KAVUŞAMADAN HAYATINI KAYBETTİ"



Mamak'ın Dostlar, Araplar, Boğaziçi, Şahapgürler, Küçük Kayaş ve Büyük Kayaş mahallelerinde henüz tek bir kazma dahi vurulmadığını belirten vatandaşlar,"12 bin TL kira yardımıyla geçinmemizi istiyorlar ama bugün Ankara'da bu paraya ev bulmak imkânsız. Emekliler kiralarını ödeyemiyor.



