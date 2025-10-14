Son dakika | Ankara’daki Hakan Çakır cinayetinde iddianame tamam! Şok sözler: Bıçakları toplayıp hepinizi öldüreceğim

"TEK BAŞINA ÖLDÜRÜCÜ NİTELİKTE İKİ YARA TESPİT EDİLDİ"
Adli tıp kurumundan alınan otopsi raporuna yer verilen iddianamede, Hakan Çakır'ın vücudunun dış muayenesinde iki kesici, delici alet yarası tespit edildiği, dış muayenede tarif edilen her iki yaranın ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu bilgisine yer verildi.
İddianamede, sanıklar Ahmet Emir Zeynal, Cemal Zeynal ve Umut Kılınç'ın maktul Hakan Çakır'a yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs", "basit yaralama", "hakaret", "kadına karşı basit yaralama" ve "tehdit" suçlarından sırasıyla 45 yıl 9 ay, 40 yıl 6 ay ve 42 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
Suça sürüklenen çocuklar B.S.Z.'nin "silahla basit yaralama", "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 41 yıl, T.Y.Z'nin ise aynı suçlardan 26 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılması istendi.
İddianame, Ankara Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.