Son dakika | Ankara’daki Hakan Çakır cinayetinde iddianame tamam! Şok sözler: Bıçakları toplayıp hepinizi öldüreceğim

Hakan Çakır'ın H.C.Ç, Ş.Ç, E.D ve S.Ö'nün yakaladıkları sanık Umut Kılınç'ı polise teslim etmek için olay yerinde bekledikleri sırada, Zeynal'ın kardeşleri B.S.Z, T.Y.Z. ve babası Cemal Zeynal'la olay yerine geldiği anlatılan iddianamede, sanıkların pala ve sopalarla Çakır ve beraberindekilere saldırdıkları belirtildi.

İddianamede, tarafların kavgasında yaşanan arbedede Hakan Çakır'ın aldığı bıçak yarasıyla yaşamını yitirdiği kaydedildi.

"BIÇAĞIN KİMDE OLDUĞUNU GÖRMEDİM"

İddianamede ifadesine yer verilen suça sürüklenen çocuk T.Y.Z, yaralanan ve hayatını kaybedeleri tanımadığını, abisi olan Ahmet Emir Zeynal ve B.S.Z'nin araması üzerine olay yerine geldiğini anlattı.