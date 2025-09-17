Giriş Tarihi: 17.09.2025 06:45
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 06:47
SON DAKİKA | Bayrampaşa'daki rüşvet çarkının fitilini depremzede ateşledi! "Başkan Hasan Mutlubizzat kendisi istedi 3 milyon TL"
Son dakika haberi: CHP'li belediyelerde dönen rüşvet ve irtikap suçunun sıçradığı Bayrampaşa Belediyesi'nde soruşturmanın başlamasına neden olan suç duyurusunun detayına SABAH ulaştı. A.U. adlı Hataylı depremzede müşteki, Bayrampaşa'daki Forum İstanbul AVM'nin yanındaki alana kafe açmak istediğini, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da 3 milyon TL artı yüzde 25 ortaklık istediği belirtti.