Giriş Tarihi: 09.09.2025 07:47
Güncelleme Tarihi: 09.09.2025 07:48
SON DAKİKA | DNA raporu gerçeği ortaya çıkardı! Yeni doğmuş bebeği çöpte atan cani anne hakkında flaş karar
Son dakika haberi: İstanbul Şişli'de geçtiğimiz haziran ayında Fas uyruklu anne, yeni doğurduğu bebeğini beze sarıp çöp poşetine koyarak sokağa bıraktı. Güvenlik kameralarıyla tespit edilen kadın, inkâr etse de DNA raporu her şeyi ortaya çıkardı. Tutuklu cani anne hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.