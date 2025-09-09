SON DAKİKA | DNA raporu gerçeği ortaya çıkardı! Yeni doğmuş bebeği çöpte atan cani anne hakkında flaş karar

ÇOCUK DOĞURMADIĞINI İDDİA ETTİ



Bebeğin kendisine ait olmadığını, doğum yapmadığını, yalnızca "kadınsal sancıları" olduğunu ileri süren kadın, yanında görülen Mısırlı arkadaşı için de "Sadece arkadaşım, gönül bağım yok." dedi.



